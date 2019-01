De Cooper a Coogler los AFI convocan a estrellas

Emily Blunt llega a los Premios AFI 2019 en el hotel The Four Seasons el viernes 4 de enero de 2019 en Los Angeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

LOS ANGELES (AP) — Hubo vino en abundancia y la atmósfera estuvo relajada el viernes en los Premios AFI del Instituto de Cine Estadounidense, que reunieron algunas de las más grandes estrellas de Hollywood, de Emily Blunt a Michael B. Jordan pasando por Ricky Martin, para un almuerzo de celebración en Los Angeles.

Es una rareza de la industria del espectáculo cuando nadie se va de una premiación siendo un “perdedor”, pero de eso se tratan los AFI donde los ganadores, 10 películas y 10 programas de televisión, ya han sido anunciados y no se requieren discursos, así que todos asisten para pasar un buen rato.

En la sala atestada de estrellas se podía ver al director de "BlacKkKlansman" Spike Lee acercándose al director de "Black Panther" Ryan Coogler para darle un gran abrazo, a Bradley Cooper saludar a su compañero de elenco de "A Star Is Born" Sam Elliott, al director de "Roma" Alfonso Cuarón platicando con el astro de "Better Call Saul" Bob Odenkirk, y a Blunt corriendo entre las mesas por "Mary Poppins Returns" y "A Quiet Place", ambas fueron reconocidas. Blunt estuvo sentada junto a su esposo John Krasinski, quien dirigió "A Quiet Place".

“El secreto es que no hay secreto”, dijo el presidente del instituto (AFI por sus siglas en inglés) Bob Gazzale. "Ganaste y lo más importante, tú eres el ganador”.

Las cintas reconocidas fueron "Black Panther", ''BlacKkKlansman", “Eighth Grade", ''The Favourite", ''First Reformed", ''Green Book", ''If Beale Street Could Talk", ''Mary Poppins Returns", ''A Quiet Place" y "A Star Is Born". "Roma" no fue considerada como película estadounidense, aunque sí recibió un premio especial.

Los programas de televisión galardonados fueron “The Americans", ''The Assassination of Gianni Versace", ''Atlanta", ''Barry", ''Better Call Saul", ''The Kominsky Method", ''The Marvelous Mrs. Maisel", ''Pose", ''Succession" y "This Is Us".

Gazzale señaló a algunos ex alumnos del AFI entre el público como la cinefotógrafa de "Black Panther" Rachel Morrison, el cinefotógrafo de "A Star Is Born" Matthew Libatique, y el escritor y director de "First Reformed” Paul Schrader, quien fue de los primeros graduados de la escuela de cine en 1969. Schrader fue ovacionado por los asistentes.

“Spike Lee lleva una gorra de NYU", dijo Gazzale.

Sin perderse un solo detalle, Lee, quien efectivamente llevaba una gorra púrpura de la Universidad de Nueva York se levantó de su asiento y gritó "¡Hice solicitud al AFI! ¡No entré!".

El almuerzo realizado días antes de la entrega de los Globos de Oro, fue tan relajado como puede ser un evento de Hollywood y la conversación se prolongó bastante después de que terminó el programa.

Pero quizá la galardonada Angela Lansbury lo resumió todo de la mejor manera. El ícono de la pantalla de 93 años subió al escenario para recibir una larga ovación al cierre.

"Al salir de aquí hoy, y los inviten a una serie aparentemente interminable de desfiles de programas que los califiquen como ganadores o perdedores, les podría decir que ya he pasado por eso, ya lo he hecho”, dijo. “Recuerden esta sala, recuerden este grupo, cuando todos estaban unidos como uno”.

___

Lindsey Bahr está en Twitter como www.twitter.com/ldbahr