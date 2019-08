Declaran de lesa humanidad crimen de periodista colombiano

BOGOTÁ (AP) — La justicia colombiana declaró delito de lesa humanidad el asesinato del periodista Nelson Carvajal ocurrido en 1998 y supuestamente perpetrado por miembros de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Carvajal tenía 37 años cuando fue asesinado de siete impactos de bala que le dispararon dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta al salir de un centro educativo en una población del departamento de Huila, al suroeste del país, del que era propietario y profesor.

El comunicador al parecer fue asesinado por sus constantes denuncias contra la corrupción, el lavado de activos y el narcotráfico.

La decisión judicial -que fue comunicada a The Associated Press por fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Raúl Acero- implica que el crimen de Carvajal debe seguir siendo investigado y los responsables no pueden gozar de indultos o amnistías.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en junio de 2018 al Estado colombiano por el homicidio de Carvajal tras considerar que había estado motivado “en razón del ejercicio periodístico de la víctima”. En ese entonces la CorteIDH sostuvo que “una de las formas más violentas de suprimir el derecho a la libertad de expresión es a través de homicidios contra periodistas”.

Pedro Vaca, de la Fundación para la Libertad de Prensa, una organización no gubernamental que hace un seguimiento de las violaciones contra la libertad de prensa en Colombia, señaló a AP que “es una excelente noticia ya que permite la persecución penal de los autores de su asesinato y es un caso especial que lleva más de 20 años”.