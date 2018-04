Defensores de los niños piden a FTC que investigue a YouTube

Una coalición formada por grupos defensores de la infancia y los consumidores pedirá a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC por sus siglas en inglés) que investigue a YouTube por supuesta violación de privacidad infantil al recopilar datos de menores y ofrecerles anuncios dirigidos específicamente a ellos.

La queja que está previsto que se presente el lunes ante la FTC alega que Google, que es el propietario de YouTube, se benefició de la recopilación de datos personales de menores que ven caricaturas y otros contenidos en la plataforma de videos.

YouTube dijo que revisará la denuncia y considerará vías para mejorar. Sus términos de servicio señalan que no es un cibersitio para menores de 13 años, pero es muy popular entre menores de todas las edades.

Un vocero de la FTC dijo que la agencia todavía no ha recibido la denuncia. La queja fue elaborada por Center for Digital Democracy y Campaign for a Commercial-Free Childhood, entre otros grupos.