Danny Baker en una foto tomada el 13 de mayo del 2013 en Londres. poses for a photo in London. Baker, un discjockey de la BBC, fue despedido tras usar una foto de un chimpancé en un tuit sobre el bebé del príncipe Enrique y su esposa Meghan, la duquesa de Sussex el jueves 9 de mayo del 2019. (Yui Mok/PA via AP, Archivo) less