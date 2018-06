Detienen en EEUU a mujer que cruzó desde Canadá por error

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 24 de julio de 2009, varios vehículos hacen fila para cruzar hacia Estados Unidos, a la izquierda, y a Canadá, a la derecha, en la localidad canadiense de Boundary Bay, frente a Blaine, Washington. (AP Foto/Elaine Thompson)

BLAINE, Washington, EE.UU. (AP) — Una mujer de 19 años que viajó de Francia a Canadá para visitar a su madre en Columbia Británica afirma que agentes fronterizos estadounidenses la detuvieron dos semanas porque cuando trotaba cruzó accidentalmente la zona limítrofe.

Cedella Roman dijo a la Canadian Broadcast Co. que dos agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) la detuvieron el 21 de mayo en una playa al sur de White Rock, en Columbia Británica.

Roman señaló que no tenía identificación y fue transferida al Centro de Detención Tacoma Noroeste, administrado por el Departamento de Seguridad Nacional.

Roman dijo que su madre le trajo el pasaporte.

Sin embargo, las autoridades de inmigración de Estados Unidos y Canadá tardaron dos semanas para permitirle regresar el 6 de junio a territorio canadiense.

La CBP no había respondido el sábado a las solicitudes de The Associated para que hiciera declaraciones sobre el particular.