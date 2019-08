Dimite agente tras incidente en protesta por migrantes en RI

PROVIDENCE, Rhode Island, EE.UU. (AP) — Un oficial de un centro de detención de migrantes en Rhode Island renunció el viernes mientras en medio de la investigación de un incidente en el que una camioneta pickup embistió a un grupo de personas que protestaban contra las políticas inmigratorias federales.

El capitán Thomas Woodworth presentó su renuncia un día después de que fue suspendido, informó el vocero del centro de detención.

El movimiento juvenil judío Never Again Action (Acción No de Nuevo) dijo que dos personas resultaron lesionadas la noche del miércoles, entre ellas un hombre de 64 años que fue herido de gravedad, cuando la camioneta conducida por un agente de correccionales uniformado se acercó a la entrada bloqueada por los manifestantes.

En un video publicado por el grupo en Facebook se ve una camioneta pickup negra que se detiene antes de volver a avanzar.

Las autoridades del centro Donald W. Wyatt empleado por autoridades federales de inmigración no dijeron explícitamente si Woodworth conducía la camioneta.

El fiscal general de Rhode Island y la policía estatal investigan el hecho.