Dirigente infectado se arrepiente de ir al estadio en México

La foto del domingo 15 de marzo de 2020 muestra a un niño sentado en el graderío vacío del Estadio Azteca de Ciudad de México, antes de un partido a puerta cerrada entre América y Cruz Azul (AP Foto/Eduardo Verdugo) less La foto del domingo 15 de marzo de 2020 muestra a un niño sentado en el graderío vacío del Estadio Azteca de Ciudad de México, antes de un partido a puerta cerrada entre América y Cruz Azul (AP ... more Photo: Eduardo Verdugo, AP Photo: Eduardo Verdugo, AP Image 1 of / 1 Caption Close Dirigente infectado se arrepiente de ir al estadio en México 1 / 1 Back to Gallery

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente del Atlético de San Luis, hasta ahora único miembro de la liga mexicana de fútbol en dar positivo por coronavirus, dijo el viernes que evoluciona favorablemente de la enfermad.

Alberto Marrero, de nacionalidad española, mostró sin embargo su arrepentimiento por haber ido a un estadio de fútbol y convivir con algunos jugadores de su plantel y del equipo rival.

El club, sucursal del Atlético de Madrid en México, confirmó el martes que Marrero dio positivo el pasado fin de semana, luego de pasar unos días en España.

El sábado pasado, el dirigente acudió al encuentro entre San Luis y Puebla, por la décima fecha del Clausura, que se disputó a puerta cerrada.

“Más que la enfermedad, mi dolor es que estuve saludando a los jugadores. No lo voy a negar, también a los de Puebla, a la gente que estaba en el estadio; después de todo era una responsabilidad de mi parte el no haber ido”, dijo Marrero en una entrevista con la cadena ESPN. “Lo que me mata era poner en peligro a jugadores y a todos los asistentes ese día”.

El club anunció que realizaría exámenes a los jugadores de su plantilla a fin de descartar posibles contagios. Puebla anunció medidas similares tras enterarse del positivo del dirigente español.

Marrero dijo que cuatro jugadores acusaron molestias, pero les realizaron la prueba para detectar el COVID-19 y “nadie tiene ningún síntoma y todos han salido negativos”, agregó el dirigente.

Puebla no ha revelado la situación de su plantilla, aunque el periodo de incubación varía y podría manifestarse hasta dos semanas después.

En una inmensa mayoría de la gente, el nuevo coronavirus provoca apenas síntomas leves, como fiebre y tos. Para algunos, en especial los ancianos y las personas con otros problemas de salud, el COVID-19 puede incluir un cuadro más severo, incluyendo neumonía.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las personas con una forma moderada del padecimiento se recuperan en un par de semanas.

Aquellos individuos con síntomas más severos pueden demorar de tres a seis semanas en alcanzar un pleno restablecimiento.

“Ahora hay que estar aislado y llevar medicamentos, mucho paracetamol; como ya estoy pasando el pico de la enfermedad, a partir del domingo o lunes los dolores al respirar van a irse y después de aproximadamente una semana más ya eres inmune al virus”, agregó Marrero. “Pero más que mi salud, me mata el poner en peligro a jugadores, familia y demás”.