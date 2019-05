Doce policías argentinos desplazados tras muerte de jóvenes

BUENOS AIRES (AP) — Autoridades argentinas anunciaron el jueves que 12 policías fueron desplazados de su cargo luego de la muerte de tres adolescentes y un joven mientras eran perseguidos por un patrullero.

"El procedimiento de la policía estuvo muy mal hecho. No vamos a dejar que quede impune", dijo a periodistas Cristian Ritondo, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, sobre el hecho ocurrido la víspera que ha generado una gran conmoción en el país.

Un joven de 22 años y tres menores de entre 13 y 14 años murieron en la localidad de San Miguel del Monte, a unos 120 kilómetros el sur de la capital argentina, luego de que el coche en el que se trasladaban y que era seguido por el móvil de tres agentes policiales se estrellara contra un camión. Otra adolescente que viajaba en el auto está gravemente herida.

Ritondo indicó que la bala que impactó en uno de los jóvenes muertos es compatible con “una pistola calibre nueve milímetros”, lo que implicaría que al menos uno de los policías involucrados en la persecución disparó con su arma. El funcionario indicó que esos tres agentes fueron expulsados el miércoles y se mostró a favor de su detención.

Entre los nueve restantes exonerados en la fecha hay varios miembros de una comisaría y jefes policiales.

Allegados de las víctimas se manifestaron en San Miguel de Monte en reclamo de justicia.

El fiscal general de La Plata, Héctor Bogliolo, indicó a periodistas que una de las víctimas tenía una bala en uno de sus glúteos y que en el auto se había encontrado un orificio de proyectil.

El funcionario judicial señaló que al parecer los jóvenes que se encontraban en el vehículo no mostraron ninguna actitud sospechosa. "En las filmaciones (de cámaras de seguridad) que tenemos de lo que ocurre dentro del vehículo los chicos estaban muy contentos, cantando”, dijo al respecto.

Indicó que la versión de la policía es que el joven de 22 años que conducía el auto no respondió a la voz de alto. “Si eso hubiese ocurrido, no creo que los chicos hayan llegado a escuchar por la manera en la que estaban cantando", dijo Bogliolo, para quien la situación no ameritaba “el uso de arma de fuego de ninguna manera".

Los agentes también sostienen que sacaron una linterna para alumbrar al auto, lo que ha sido puesto en duda.

La justicia investiga si existía una orden de búsqueda del automóvil en el que se desplazaban los jóvenes y si los policías que estaban en el patrullero tenían alguna orden de un superior para realizar la persecución.

Los cuatro menores eran amigos y estudiantes en una escuela de San Miguel del Monte y solían reunirse en una plaza para escuchar música.

Los excesos de las fuerzas policiales, documentados como casos de “gatillo fácil”, se suceden con bastante frecuencia en Argentina, según las denuncias realizadas por organismos de derechos humanos.