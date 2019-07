EEUU: Mujer que recibe postal de 1993 encuentra al remitente

Kim Draper recibe una postal con una pintura de barcos pescadores en Hong Kong en su casa en Springfield el 8 de julio de 2019, que se envió de Hong Kong exactamente 26 años antes, el 8 de julio de 1993, a la familia que antes vivía en su domicilio. (Justin L. Fowler/The State Journal-Register vía AP)

SPRINGFIELD, Illinois, EE.UU. (AP) — Una mujer de Illinois que recientemente recibió una tarjeta postal de 1993 en su buzón encontró al hombre que la envió a sus hijos hace más de dos décadas.

La historia de Kim Draper sobre una misteriosa postal de Hong Kong la publicó el periódico The State Journal Register en Springfield y la retomó The Associated Press.

Masrour Kizilbash envió la postal a su familia cuando trabajaba en el extranjero en 1993. Le dijo al periódico que estaba “fascinado con el área” y quería compartir sus experiencias. En aquella época no había celulares ni internet, y las llamadas internacionales eran caras, así que en lugar de eso optó por enviar postales.

En ese entonces la familia de Kizilbash vivía en Springfield. Él siempre pensó que habían recibido la postal.

Empleados del Servicio Postal de Estados Unidos dijeron que la tarjeta pudo haberse quedado inmovilizada en Hong Kong o atorado en algún equipo viejo.

Con ayuda de las redes sociales, Draper se enteró que el hijo de Kizilbash, Mohammad Kizilbash, vive ahora en un suburbio de Chicago. Está planeando un encuentro para entregar la postal.

“Me pareció que fue muy amable de su parte, se esforzó para encontrarnos”, dijo Mohammad. “Estoy ansioso de recibir esta postal. Es una que habrá que guardar”.

Draper dijo que idealmente le gustaría salir con la familia Kizilbash en algún programa de televisión para entregarles la tarjeta, pero que si eso no sucede conducirá a Chicago para entregárselas en persona.

“No la enviaré por correo. No quiero que regrese al sistema postal, y realmente quiero conocerlos”, dijo Draper. “Me sorprende cómo se ha propagado la historia... Pero al mismo tiempo, es alentador. Creo que he logrado que la gente quiera conocer a la familia y es una de esas buenas historias en las que quieres enterarte del final”.