Ecuador: funcionario no declara en caso de informático sueco

QUITO (AP) — El secretario particular del presidente Lenín Moreno no se presentó el jueves a declarar ante la fiscalía por el caso del experto informático sueco Ola Bini, acusado en Ecuador de piratería electrónica.

El abogado defensor del sueco, Carlos Soria, dijo a periodistas que “realmente no sabemos las razones por las que el secretario particular (Juan Sebastián Roldán) no ha comparecido al llamado”.

“Lamentamos que no haya comparecido porque era muy importante que él esclarezca cuáles eran las razones de las declaraciones que dio” implicando a Bini con los presuntos delitos de piratería informática y conspiración contra el gobierno.

Bini ha negado cualquier acto ilícito y ha dicho que está dispuesto a colaborar con la justicia.

“En la fiscalía no existe absolutamente nada de esas investigaciones contra mi defendido”, afirmó Soria y anticipó que pedirá al ministerio público que fije una nueva fecha para la comparecencia de Roldán.

El presidente Moreno y la ministra del Interior, María Pula Romo, tampoco se presentaron pero enviaron escritos refiriéndose al caso. Roldán está obligado por ley a concurrir personalmente.

El 20 de junio Bini salió en libertad tras permanecer 71 días en prisión preventiva mientras la fiscalía lo investigaba.

Entre los elementos que dispararon las alertas está que Bini visitó en 12 ocasiones al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, durante su asilo de siete años en la embajada ecuatoriana en Londres y haber coincidido en muchos viajes internacionales con el excanciller ecuatoriano y opositor Ricardo Patiño, actualmente prófugo de la justicia.