Edie Falco, sobre "Tommy", NY y su rol de madre

NUEVA YORK (AP) — Edie Falco interpreta a la primera jefa de policía de Los Ángeles en la nueva serie dramática de CBS “Tommy”, pero la actriz neoyorquina encontró la manera de quedarse cerca de casa para filmar en su ciudad natal.

Falco, más conocida por sus papeles en “The Sopranos” (“Los Soprano”) y “Nurse Jackie”, se sintió atraída por el proyecto, pero no quería alejarse de Manhattan, donde vive con sus hijos de 11 y 15 años. Los productores trabajaron con ella para rodar la mayoría de las escenas en y alrededor de Nueva York, incluso transportando palmeras de un lado a otro en un camión para insertarlos en locaciones exteriores.

La actriz ganadora del premio Emmy conversó recientemente con The Associated Press sobre cómo “Tommy” lidia con problemas serios que afectan a muchas ciudades estadounidenses, su interpretación de mujeres complicadas, y el ser una autoproclamada “persona hogareña”.

AP: Esta serie arroja luz sobre algunos de los problemas más serios de Los Ángeles, como el tráfico sexual, la inmigración y los incendios forestales. ¿Es importante para ti hacer trabajos con un mensaje?

FALCO: Si tengo la suerte de estar como sea bajo la luz pública, en una serie de televisión que la gente está viendo, comienza realmente a importarme lo que expreso. Tú sabes, es más que entretenimiento a estas alturas. Tiene que ser algo con lo cual comparto mi visión o existir una razón por la que quiera decir lo que sea que el programa esté diciéndole al público. Sí comienza a importarme lo que saco allá afuera, y esta serie me atrajo en ese sentido.

AP: Este personaje también es madre de una hija adulta en una relación complicada. ¿Ha cambiado tu forma de interpretar ciertos papeles el hecho de tener tus propios hijos?

FALCO: Recuerdo que cuando estaba haciendo “Los Soprano”, estaba muy nerviosa de que la gente no fuera a creer en mí como madre porque yo no creía en mí misma en el papel de madre. Me parecía tan distante de mi propia experiencia. Definitivamente todo cambia al saber lo que es realmente criar hijos y lo difícil y complicado que puede ser, especialmente una vez que comienzan a crecer y volverse humanos autónomos. ... Así que ella tiene una hija adulta, que a su vez tiene su propia hija, y no han tenido una relación maravillosa. Las encuentras como adultas tratando de descifrar dónde están.

AP: Has interpretado este y otros personajes que están dañados de alguna manera. ¿Es esto algo que buscas?

FALCO: Creo que el público ahora tiene un mayor apetito de ver personajes complicados que quizás representan más fácilmente a personas que conocen o que aman, o a ellos mismos. Tú sabes, es muy difícil a veces cuando ves a mucha gente perfecta en la televisión, lucen y actúan perfecto, usan la ropa correcta, tienen un apartamento increíble. Pienso que la gente está lista para ver personas y oír historias que quizás se acercan más a las suyas. Pienso que en este momento en general en los medios estamos representando a más personas complicadas con problemas complicados. Eso no significa que no puedan ser también jefes de policía.

AP: ¿Por qué filmar una serie sobre Los Ángeles en Nueva York?

FALCO: En primer lugar, soy una persona casera. Y además, tengo dos hijos que van a la escuela aquí en Nueva York. Poder volver a casa al final de un día de trabajo es muy importante para mí. Hubo una época en la que me encantaba hacer una maleta y salir y sumergirme en ese mundo. Aquellos días se han ido. Me gusta mi casa (risas). Me gusta mi cama y mis perros y mis hijos, y eso es importante para mí. Me recargo de una forma muy significativa y eso me hace estar más lista para el siguiente día de trabajo. Así que, para mí, se trata más de poder vivir en casa mientras trabajo jornadas largas y difíciles. Mis hijos visitan el set y pasan el rato después de la escuela. Ya están tan familiarizados con mi camerino como con sus propios dormitorios.

AP: Trabajas mucho. ¿Cómo te relajas?

FALCO: Tengo un estudio en mi casa, soy bastante habilidosa. Me gusta coser. Siempre estoy viendo TV y cosiendo. Es lo que hago. Arreglo ropa, hago ropa, retapizo cosas en mi casa. Tomo trozos de alguna tela que me encanta y que me parece hermosa y hago cosas con ellos. No sé, me genera una gran felicidad.

AP: ¿Sientes alguna presión como protagonista de esta serie?

FALCO: Si hay alguna presión adicional, no la siento. Simplemente me encanta trabajar y amo lo que hago, este tipo de trabajo en particular. Todavía tengo que pellizcarme, de verdad. Pasé muchos años sin siquiera atreverme a imaginar que mi vida llegaría a verse así. Así que ahora estoy en ella y estoy adentro, estoy adentro. Hasta el final.