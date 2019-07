El extinto Roy Halladay es exaltado al Salón de la Fama

COOPERSTOWN, Nueva York, EE.UU. (AP) — El extinto Roy Halladay fue exaltado el domingo al Salón de la Fama del béisbol.

Su viuda, Brandy, se encargó de dar el discurso y tuvo que contener las lágrimas al hablar. Halladay tenía 40 años cuando falleció en un accidente de aviación en noviembre de 2017.

"Sabía que iba a llorar en algún momento. Es abrumador la cantidad de gente presente”, dijo Brandy. “Estoy muy agradecida que estén aquí. No puede contarles cuántos abrazos he recibido. Me han dado tanto amor y amistad. Estoy muy agradecida”.

"Los agradecimientos deben tomar muchos días. No tengo suficientes palabras para darles las gracias. Lo digo bastante, es una tarea de todos”, añadió.

Halladay registró una marca de 203-105, efectividad de 3.38 y 2.117 ponches en 416 juegos en la temporada regular. También dejó una foja de 3-2 con efectividad de 2.37 en cinco aperturas de postemporadas, todas con Filadelfia. Acumuló 67 juegos completos, 20 con blanqueadas.

Pasó sus últimas cuatro campañas con los Filis y 12 temporadas con los Azulejos entre 1998-2009, convirtiéndose en apenas el segundo lanzador en la historia de las mayores en tirar un juego sin hits en la postemporada, al abrir la serie divisional de la Liga Nacional de 2010 con uno ante los Rojos de Cincinnati, en la que fue su primera salida de playoffs en su carrera. También lanzó un juego perfecto en esa temporada.

La familia decidió que no colocaría un logo en su placa debido a que Halladay guardaba demasiado cariño a ambos equipos. Ganó el primer Cy Young de la Liga Americana de 2003 con los Azulejos y el de la Liga Nacional de 2010 con los Filis.

"Fue un verdadero competidor listo para hacer lo necesario para que su equipo tuviera la mejor oportunidad de ganar”, dijo Brandy. “Creo que Roy prefería ser recordado por lo que era (como persona), no por sus actuaciones en el terreno. Humildemente quiero darles las gracias en nombre de Roy”.

