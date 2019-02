El guardameta inglés Gordon Banks fallece a los 81 años

Fotografía de archivo del 4 de marzo de 2004 del astro brasileño Pelé (derecha) mientras le regala una foto al exguardameta de la selección de Inglaterra Gordon Banks en la que aparece Banks evitando un disparo de cabeza de Pelé durante la Copa Mundial de 1970 durante una conferencia de prensa en Londres. El equipo inglés Stoke informó el martes 12 de febrero de 2019 que Banks falleció a los 81 años. (AP Foto/Max Nash, Archivo)

LONDRES (AP) — Entre el rugido de la multitud y bajo un calor fuerte en la ciudad mexicana de Guadalajara, Gordon Banks oyó a Pelé gritar "¡gol!".

Y es que Pelé estaba seguro de que el balón que acababa de rematar de cabeza para que rebotara en el césped, se deslizaría por el poste derecho del guardameta inglés y le permitiría celebrar lo que él creía iba a ser el primer gol de la selección brasileña.

Banks, sin embargo, había cruzado a toda velocidad su raya, cuando el centro flotaba en el área penal, se zambulló y con su mano derecha extendida desvió el balón por encima del travesaño.

La hazaña suprema de agilidad en el máxima cita del fútbol fue aclamada como la atajada del siglo. Al difundirse el martes la noticia de que Banks murió a los 81 años, este fue el momento viral de una era analógica que acumuló millones de vistas en las redes sociales.

Banks ya había consolidado su posición como uno de los jugadores más venerados del fútbol inglés cuatro años antes, al ayudar a la nación cuna del fútbol a ganar el que sigue siendo su único título de la Copa Mundial. Solamente permitió un gol en cinco partidos, en un penal del portugués Eusebio, antes de que Inglaterra se impusiera por 4-2 a Alemania Occidental en la final en el Estadio de Wembley.

"No me recordarán por haber ganado el Mundial", dijo Banks. "Será por esa atajada".

El propio Pelé lo comparó una vez con un "salmón saltando por una cascada" y dijo que la atajada sigue siendo una de las mejores que ha visto jamás.

"Banks se me apareció como una especie de fantasma azul", recordó Pelé el martes. "Vino de la nada e hizo algo que yo no creía que fuera posible. Desvió mi cabezazo, de alguna manera, hacia arriba y por encima. Yo no podía creer lo que vi. Incluso ahora que lo veo, no puedo creerlo. No puedo creer cómo se desplazó desde tan lejos y tan rápido".

Al final, Brasil ganó por 1-0 ese partido de la fase de grupos del Mundial 1970 y luego se proclamó campeón del mundo por tercera vez en su historia. Banks fue derrotado por el jugador que le había proporcionado ese centro a Pelé _Jairzinho_ pero la atajada ha ganado más reconocimiento que el gol en los anales de la historia del fútbol.

"La cancha estaba dura, así que pensé que debía salir de mi raya", recordó Banks a la BBC en 2017. “Y mientras me arrojaba tuve que anticipar cuán alto iba a picar. Alcancé a manotear. La pelota me golpeó en la parte superior de la mano y parecía que iba a entrar por la parte superior de la red".

Sin embargo, Banks se las arregló para alcanzar a desviar con la mano derecha y la pelota pasó por encima del travesaño.

"Fue al caer al suelo cuando pude ver que el balón se fue desviado", dijo Banks. "Al principio pensé: 'Qué suerte tienes', pero luego me di cuenta de que fue algo especial".

La cuenta de Twitter de la selección de Inglaterra publicó el martes un video de lo que a menudo se ha llamado la "atajada del siglo".

"Un gran momento para Inglaterra", declaró el actual técnico de la selección inglesa, Gareth Southgate.

El club de fútbol inglés Stoke, uno de los antiguos equipos de Banks, tuiteó el martes una declaración de su familia sobre el deceso.

"Es con gran tristeza que anunciamos que Gordon falleció en paz durante el transcurso de la noche", precisó la declaración en Twitter. "Estamos devastados por perderle, pero tenemos muchos recuerdos felices y no podríamos estar más orgullosos de él", agregó.

No se especificó la causa de la muerte.

Banks es el cuarto miembro de la formación titular en morir, después del capitán Bobby Moore, Alan Ball y Ray Wilson.

"Gordon fue un guardameta fantástico y yo estaba orgulloso de llamarlo compañero de equipo", tuiteó Bobby Charlton, ex de la selección inglesa, en la cuenta del Manchester United. "Lo echaremos mucho de menos".

A Banks le sobreviven su esposa, Ursula, y tres hijos.

El periodista de The Associated Press Steve Douglas en Are, Suecia, contribuyó para este despacho.