En cumbre, la UE muestra cierta desconfianza hacia May

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, izquierda, saluda al titular del Consejo Europeo, Donald Tusk, durante una cumbre en el edificio Europa en Bruselas, el miércoles 20 de marzo de 2019. (AP Foto/Virginia Mayo) less El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, izquierda, saluda al titular del Consejo Europeo, Donald Tusk, durante una cumbre en el edificio Europa en Bruselas, el miércoles 20 de marzo de ... more Photo: Virginia Mayo, AP Photo: Virginia Mayo, AP Image 1 of / 2 Caption Close En cumbre, la UE muestra cierta desconfianza hacia May 1 / 2 Back to Gallery

BRUSELAS (AP) — Los líderes de la Unión Europea retomaron el control del proceso del Brexit de manos de la primera ministra británica Theresa May, al afirmar el viernes que los riesgos son demasiado grandes y que es necesario tomar medidas para proteger el buen funcionamiento del mayor bloque comercial del mundo.

El mantra de May desde el referéndum del Brexit en 2016 siempre ha sido "recuperar el control" de los asuntos británicos de manos de la UE. Sin embargo, los líderes del bloque demostraron en su cumbre en Bruselas que ellos también tienen mucho que decir sobre cómo acabará el Brexit, mientras se reanuda la lucha política en el Parlamento británico sobre cómo proceder.

En un gesto que puso de manifiesto su pérdida de confianza en May, mientras ella lucha por su propia supervivencia política, los líderes de la UE fijaron dos plazos para que Gran Bretaña se marche de la UE o tome un camino totalmente nuevo al considerar su futuro en el bloque económico.

Luego de largas conversaciones nocturnas en Bruselas, rechazaron la solicitud de May de extender el plazo del Brexit del actual 29 de marzo al 30 de junio.

En cambio, los líderes acordaron extender la fecha sólo hasta el 22 de mayo, en vísperas de las elecciones de la UE, siempre y cuando ella puede persuadir al Parlamento británico para que apruebe la próxima semana el acuerdo negociado por ella.

De no ser así, May tendría hasta el 12 de abril para elegir un nuevo camino. El acuerdo jurídicamente vinculante que May negoció con los líderes del bloque europeo en noviembre pasado ya fue desechado en dos ocasiones por el Parlamento británico.

Pero en lugar de disminuir, aparentemente la oposición al acuerdo de May está creciendo entre los políticos británicos, después de que la premier culpó al Parlamento del estancamiento sobre el Brexit.

Durante un discurso televisado la noche del miércoles, May acusó a los legisladores de “disputas internas”, “politiquería” y “procedimientos arcaicos”, pero no reconoció ningún error personal en la creación de la disputa.

"Los políticos británicos son incapaces de poner en práctica lo que el pueblo les pide", dijo el presidente francés Emmanuel Macron a los periodistas. "Esta crisis es británica. De ninguna manera debemos (la UE) quedar atrapados en esta situación, por lo que hemos dado dos plazos. Estamos organizados".

El objetivo de la decisión de la UE es garantizar que Gran Bretaña no participe en las elecciones del 23 al 26 de mayo si es que se va del bloque. Los candidatos a los comicios, que se celebran en medio de una profunda preocupación por la posibilidad de que los partidos mayoritarios pierdan escaños frente a grupos antiinmigrantes y populistas, deben inscribirse antes del 12 de abril.

La Cámara de los Comunes está dividida, tanto al interior de sus partidos políticos como entre ellos, sobre si salir de la UE y cómo hacerlo.

Los periodistas de The Associated Press Raf Casert y Jill Lawless en Bruselas, y Danica Kirka en Londres contribuyeron para este despacho.