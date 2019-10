Entrevista AP: Andrews sobre sus memorias y su “2da carrera”

En esta foto del 1 de noviembre del 2011, la homenajeada Julie Andrews asiste a la gala de premiación de la Fundación Princesa Grace en Nueva York. (AP Foto/Evan Agostini, Archivo) En esta foto del 1 de noviembre del 2011, la homenajeada Julie Andrews asiste a la gala de premiación de la Fundación Princesa Grace en Nueva York. (AP Foto/Evan Agostini, Archivo) Photo: Evan Agostini, AP Photo: Evan Agostini, AP Image 1 of / 6 Caption Close Entrevista AP: Andrews sobre sus memorias y su “2da carrera” 1 / 6 Back to Gallery

LOS ÁNGELES (AP) — Julie Andrews no ha aparecido en un largometraje en casi 10 años, pero no quiere decir que la emblemática actriz de 84 años se haya retirado. Sólo ha pasado a ocuparse de otras cosas, como hacer voice overs, escribir libros e incluso dirigir obras de teatro.

En junio, Andrews se sentó con The Associated Press tras filmar algunos segmentos como invitada de un programa nocturno de Turner Classic Movies (que se trasmite el 29 de octubre) para hablar de sus nuevas memorias, “Home Work: A Memoir of My Hollywood Years”, publicadas el martes, así como su súbito éxito inicial y su vida actual. Aunque considera que ahora está viviendo una “segunda carrera”, aún disfruta mirando al pasado.

Las declaraciones de la entrevista fueron editadas para mayor claridad y brevedad.

AP: Parece tener una relación muy sana con la crítica y saber separar sus esperanzas para un proyecto y la recepción que se le brinda a éste. ¿Cómo consigue ese tipo de paz?

JULIE ANDREWS: ¡No se puede conquistar a todo el mundo! Espero en este caso que les guste el libro, pero uno no puede complacer a todos. ¿Cómo podría? Tanta gente llega a él con su propio punto de vista. Así es la vida.

AP: También parece no creer la narrativa de que siempre buscó librarse de la imagen de “niñera” intachable de “Mary Poppins” y “The Sound of Music” (“La novicia rebelde”).

ANDREWS: Con todo respeto, puedes imaginar que una gran parte de eso es fabricada por la prensa y por supuesto que el cuerpo de trabajo habla por sí mismo y es en cierta medida intachable, pero hay tantas películas, como “Duet for One” (“Tiempo de amar”) de las que no hablé. No es muy conocida. Pero se trata de aprender de una misma.

AP: ¿Qué siente al ver que esos primeros papeles hayan tenido un impacto tan grande en tantas generaciones de niños?

ANDREWS: Me parece muy bonito. He tenido mucha suerte de que las películas que hice al principio, y hacia el final también, son muy longevas en el sentido de que siempre hay una nueva generación para verlas. Desearía haber hecho “On the Waterfront” (“Nido de ratas”) o algo, pero no creo que sería tan recordada como por las películas familiares.

AP: ¿Fue difícil tener papeles tan emblemáticos tan temprano en su carrera?

ANDREWS: No, fue un regalo. No sabía que iban a ser enormemente exitosas y uno sólo aprende y tiene esperanza y se mueve siguiendo su instinto.

AP: ¿Cómo es su vida ahora? ¿Todavía puede ir a Gstaad?

ANDREWS: Vivo en los Hamptons allá en Long Island. Sí viajo (a Gstaad, Suiza) y lo he hecho por 40 y tantos años ya. También escribo y dirijo por estos días, produzco un poco y desarrollo algunos de los libros. (Mi hija) Emma y yo hemos hecho en total unos 30 libros y algunos de ellos de hecho están germinando. Todos están germinando en distintas direcciones. Y me encantaría dirigir más y me encantaría ver algunos de los libros que hicimos dar frutos. Esa es toda una vida nueva para mí. Es como una segunda carrera.

AP: Ahora hace algo de voice overs para películas...

ANDREWS: Gracias a Dios, es maravilloso. No tengo que ponerme maquillaje.

AP: ¿Hay alguna posibilidad de que vuelva a ponerse frente a las cámaras para el papel adecuado?

ANDREWS: Bueno, uno nunca sabe, pero lo dudo. Es decir, con toda honestidad, a mi edad estoy tan satisfecha y feliz y creo que siento que estoy avanzando hacia algo y espero nunca dejar de trabajar en algo, sea lo que sea, interesante.

AP: ¿Hay algo sobre usted que siente que la gente no entiende?

ANDREWS: Que realmente me siento muy bendecida. Amo la vida y amo mi jardín y ahora lo estoy disfrutando muchísimo. Pero no creo que sepa cómo parar completamente hasta que lo haga, porque ha sido una gran parte de mi vida tanto tiempo. Siempre estoy trabajando en algo, mientras haya un lindo receso de por medio.

AP: ¿Siguen siendo las rosas sus flores preferidas?

ANDREWS: ¡Acaban de nombrar una rosa en mi honor! Está saliendo una hermosa rosa Julie Andrews. Me parece hermoso.

___

Lindsey Bahr está en Twitter como www.twitter.com/ldbahr .