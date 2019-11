Exmilitar guatemalteco podría ser investigado por genocidio

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La justicia guatemalteca realizaba el miércoles una audiencia en la que la fiscalía señala al militar retirado Luis Enrique Mendoza García de los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996). Por este mismo caso fue juzgado el fallecido dictador José Efraín Ríos Montt.

Mendoza García fue director de la Sección de Operaciones del Estado Mayor General del Ejército entre abril de 1982 y agosto de 1983 y participó en el Plan Victoria 82. Dicho operativo, puesto en marcha durante el gobierno de facto de Río Montt, dejó masacres, torturas, violaciones y desapariciones en poblados del Área Ixil del departamento de Quiché por parte del Ejército.

Según la investigación preliminar del Ministerio Público (MP), los actos violentos ocurrieron en los municipios de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul. “En el expediente se encuentran 400 actas de defunción de personas que fallecieron en los tres municipios”, dijo una fiscal del ente investigador.

Mendoza García no fue llevado al juzgado debido a una operación menor reciente y presenció los señalamientos de la fiscalía a través de una videoconferencia. El militar retirado, quien vestía un traje gris, corbata azul y portaba lentes negros, fue sentado en una silla de una habitación de la cárcel Mariscal Zavala, donde actualmente guarda prisión.

Luego de los señalamientos del MP, el exmilitar dijo que declarará, pero que necesitaba un día para analizar los documentos y los señalamientos de la fiscalía. “Yo deseo declarar e incluso ampliar muchos conceptos que no supo exponer el Ministerio Público y para ello necesito que se me de copia de los documentos que presentó la fiscalía y una copia fiel del plan Victoria 82, porque a mi criterio no existen los juicios y criterios para interpretar esos elementos”, dijo Mendoza García.

El juez Jimi Rodolfo Bremer Ramirez aceptó lo solicitud y aplazó la audiencia para este jueves.

Luis Enrique Mendoza García, exministro de la Defensa Nacional y exdiputado del Congreso, fue capturado el pasado 16 de junio, día de las elecciones generales, en la escuela de la aldea Unión Barrios, Salamá, Baja Verapaz, al salir del centro de votación. Tenía una orden de captura girada desde octubre de 2011.

Ríos Montt fue condenado en 2013 por un tribunal a 80 años de cárcel por la muerte de 1,771 indígenas a manos del Ejército durante sus 15 meses de gobierno. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó sin efecto la sentencia señalando supuestos errores en el proceso y ordenó repetir el juicio, que no pudo realizarse por su muerte.

Se espera que la audiencia de Mendoza García continúe durante dos días por la cantidad de hechos que expuso la fiscalía, por la declaración del militar retirado y porque la defensa del señalado también presentará sus pruebas de descargo. Posteriormente, el juez decidirá si se le investiga.