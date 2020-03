F1: Cancelan Australia y el resto del calendario en duda

MELBOURNE, Australia (AP) — Con la carrera que levantaba el telón cancelada, y la segunda, tercera y cuarta pospuestas, nadie sabe dónde y cuándo se pondrá en marcha la temporada de la Fórmula Uno.

El “gran circo” — como suele describirlo el seis veces campeón mundial Lewis Hamilton — sigue sin encontrar una largada tras la cancelación el viernes del Gran Premio de Australia, el primero de la temporada, debido a la pandemia del coronavirus. Al filo de la medianoche en Melbourne, las carreras de Bahréin y Vietnam también fueron pospuestas.

¿Qué sigue? Algunos sugieren que la temporada no podrá comenzar si no hasta junio con el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú.

Se supone que habría cinco carreras de F1 entre ahora y esa competencia, incluyendo las de España y Mónaco.

Incluso antes de que la carrera en Bahréin fuera suspendida, el gobierno había informado que no permitirían la presencia de público. El debut de Vietnam como sede tendrá que esperar también. Se supone que esta competencia se realizaría en un circuito callejero en Hanoi el 5 de abril. No se ha establecido una nueva fecha. El GP de China que estaba programado para abril, fue pospuesto de forma indefinida el mes pasado.

Las prohibiciones de viaje debido al incremento de casos de COVID-19 hacen que sea difícil predecir.

“Todos quieren una respuesta. No puedes forzar una respuesta para una situación de la que no tenemos respuesta”, dijo el presidente de la Fórmula Uno Chase Carey en respuesta los cuestionamientos sobre el calendario de competencia. “Estamos consultando con todos los expertos en el mundo _somos un deporte global. No estamos lidiando con un solo país, estamos lidiando con una gran complejidad”.

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) dijo en una declaración que considerará “la viabilidad de fechas alternativas potenciales” más adelante este año para Bahréin y Vietnam “si la situación mejora”.

La temporada pudiera comenzar en Holanda en la pista de Zandvoort, en las afueras de Amsterdam, el 3 de mayo.

“Pero dado el fuerte incremento de los casos de COVID-19 cases en Europa en días recientes, esto será revisado regularmente”, dijo el ente rector.

Carey se encontraba en Vietnam al inicio de esta semana negociando con los organizadores locales antes de llegar a Australia justo a tiempo para las reuniones críticas con los organizadores de Australia, la FIA y los directivos de nueve equipos de la F1.

La otra escudería, McLaren, ya se había retirado después de que uno de sus integrantes diera positivo por el coronavirus y 14 otros fueran puestos en cuarentena en un hotel de Melbourne durante 14 días. Con un equipo mermado era poco probable que McLaren pudiera competir en Bahréin.

El Gran Premio de Australia, que abre la temporada, fue suspendido cuando miles de fanáticos formaban filas para ver la primera sesión de prácticas el viernes, mientras los equipos y pilotos empacaban para irse.

“La Fórmula Uno, la FIA y los promotores han tomado esas decisiones para proteger la salud y la seguridad del personal, los participantes en el campeonato y los fanáticos, que son nuestra principal preocupación”, dijo la FIA en una declaración el viernes.

La mayoría de las personas se recuperan rápidamente del virus después de experimentar sólo síntomas leves o moderados, como fiebre o tos. Para algunos, particularmente ancianos y personas con padecimientos previos, puede causar enfermedades más graves, incluyendo neumonía.

Según la Organización Mundial de la Salud, las personas con cuadros leves se recuperan en alrededor de dos semanas.

McLaren dejó a miembros del equipo en Australia para estar pendientes de los 15 empleados que están en cuarentena. Quienes no dieron positivo por el COVID-19 estuvieron empacando antes de dirigirse de regreso a Gran Bretaña, pero les prohibieron el ingreso a las oficinas a la sede de Woking durante dos semanas.

La sede de Ferrari se encuentra en el norte de Italia, epicentro del coronavirus. Algunos gobiernos han impuesto prohibido los vuelos provenientes de Italia, provocando posibles problemas para la Fórmula 1.

“De muchas formas, esta es una situación sin precedente, ciertamente nunca he vivido algo similar”, dijo Carey refiriéndose al proceso que llevó a la cancelación del Gran Premio de Australia. “La magnitud, la imprevisibilidad, la fluidez. Es ese tipo de situación, es importante tener todo el conocimiento que puedas”.