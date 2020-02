Facebook permite mensajes políticos pagados sin ser anuncios

Fotografía de archivo del 29 de marzo de 2018 del logo de Facebook en el Nasdaq MarketSite en Times Square de Nueva York. (AP Foto/Richard Drew, Archivo) Fotografía de archivo del 29 de marzo de 2018 del logo de Facebook en el Nasdaq MarketSite en Times Square de Nueva York. (AP Foto/Richard Drew, Archivo) Photo: Richard Drew, AP Photo: Richard Drew, AP Image 1 of / 1 Caption Close Facebook permite mensajes políticos pagados sin ser anuncios 1 / 1 Back to Gallery

SAN FRANCISCO (AP) — Facebook decidió el viernes permitir un tipo de mensaje político pagado que había evadido las normas que rigen los anuncios políticos de la red social.

Modificó su norma días después de que el precandidato presidencial Mike Bloomberg explotara un vacío legal para enviar mensajes humorísticos de promoción de su campaña en las cuentas de personalidades populares en Instagram seguidas por millones de personas más jóvenes.

El aprovechamiento del tecnicismo de Bloomberg y el cambio de normas de Facebook ponen de relieve las dificultades que tienen las compañías tecnológicas y los reguladores para seguir el ritmo de la naturaleza cambiante de los mensajes políticos pagados.

Antes era más claro qué era un anuncio y qué no y, por lo tanto, qué estaba sujeto a divulgación y otras normas. Con las redes sociales, una campaña puede pagar a celebridades y otros usuarios influyentes para propagar un mensaje en su nombre sin jamás comprar un anuncio y ser sujeto a sus normas.

“Es un nuevo tipo de actividad que simplemente no existía cuando las normas para la comunicación política de internet se actualizaron por última vez”, dijo la comisionada Ellen L. Weintraub de la Comisión de Elecciones Federales de Estados Unidos.

El cambio incluye lo que Facebook llama “contenido de marca”: artículos patrocinados publicados por usuarios comunes a quienes organizaciones o compañías suelen pagar. Los anunciantes pagan directamente a los usuarios influyentes para publicar sobre su marca.

Facebook no gana dinero con dichas publicaciones y no las considera publicidad. Como resultado, el contenido de marca no está regido por las políticas publicitarias de Facebook, que requieren que candidatos y campañas verifiquen su identidad con una identificación estadounidense o dirección postal, y revelen cuánto gastan publicando cada anuncio.

Hasta el viernes, Facebook intentó impedir que campañas utilizaran dicho contenido de marca al prohibirles usar una herramienta diseñada para ayudar a anunciantes a publicar dicho contenido en Facebook e Instagram, que es propiedad de Facebook. El cambio de normas del viernes ahora permitirá que campañas en Estados Unidos utilicen esta herramienta, siempre y cuando estén autorizadas por Facebook para publicar anuncios políticos y revelen quien pagó las publicaciones patrocinadas.

La campaña de Bloomberg dio el inusual paso de pagar a influencers de redes sociales _ personas con una gran cantidad de seguidores _ para publicar memes de Bloomberg en sus cuentas de Instagram. Versiones diferentes de publicaciones patrocinadas por la campaña de Bloomberg se publicaron en más de una docena de cuentas influyentes de Instagram, cada una con millones de seguidores.

___

Seitz reportó desde Chicago.