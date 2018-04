Fallece la pintora anglo-mexicana Joy Laville

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — A través de pinceladas suaves que iban de las tonalidades pastel a los violetas fríos, Joy Laville supo cómo crear imágenes oníricas inolvidables para los libros de su esposo, el escritor Jorge Ibargüengoitia.

La pintora y escultora que falleció este viernes a los 94 años, “nos legó una obra llena de color, sutil y sugestiva que tuvo su origen en los mares ingleses y su destino en la cultura mexicana. Mi pésame a sus deudos”, escribió la secretaria de cultura de México, María Cristina García Cepeda, en su cuenta de Twitter.

Laville conoció a su primer esposo, el canadiense Keneth Rowe, en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial y vivió nueve años con él en Canadá. La pareja tuvo a un único hijo, Trevor.

Tras separarse, Laville se estableció en México con su hijo en 1956. Por una década vivió en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde estudió pintura y conoció al escritor Jorge Ibargüengoitia, con quien se casó en 1973. Él era cinco años menor.

La pareja vivió en Europa y se mantuvo unida hasta el fallecimiento del escritor en 1983 por un accidente aéreo en España.

La obra de Laville aparecía en las portadas de las novelas de Ibargüengoitia como “Dos crímenes”, “Las muertas” y Los relámpagos de agosto”.

“El mundo que representa no es angustiado, ni angustioso, sino alegre, sensual, ligeramente melancólico, un poco cómico. Es el mundo interior de una artista que está en buenas relaciones con la naturaleza”, escribió Ibargüengoitia.

Incansable, se mantuvo activa después de la muerte de Ibargüengoitia y hasta que fue nonagenaria.

Fue galardonada en 2012 con el Premio Nacional de Ciencias y Artes, en el área de Bellas Artes, y con la Medalla Bellas Artes. Desarrolló escultura en bronce, y dominó diversas técnicas plásticas como la serigrafía, el grabado al agua fuerte, el óleo, el acrílico y la litografía.

Su obra se distinguió por el uso de colores vibrantes aplicados en bloque, así como sus pinceladas ligeras que creaban imágenes con una tendencia minimalista y a la vez onírica.

Las obras de Laville se encuentran en colecciones como el Museo de Dallas, el National Museum of Women in the Arts de Washington, el Banco Nacional de México y el Museo de Arte Moderno de México.

Nació en la Isla de Wight, Inglaterra, el 8 de septiembre de 1923, y se naturalizó mexicana en 1986. Estudió pintura fue en el Instituto Allende de San Miguel de Allende.

Le sobrevive su hijo Trevor Rowe.