Fallecen dos ex grandes ligas venezolanos en volcadura

ARCHIVO - En esta foto de 2017, Luis Valbuena de los Angelinos de Los Ángeles posa en una sesión de fotos. Valbuena y José Castillo, otro jugador de Grandes Ligas, murieron en un accidente automovilístico en Venezuela. (AP Foto/Chris Carlson, archivo)

CARACAS (AP) — Los ex grandes ligas venezolanos Luis Valbuena y José Castillo fallecieron en un accidente de tránsito en una carretera del centro de Venezuela y que fue provocado para robarles, informaron las autoridades.

Valbuena, de 33 años, y Castillo, de 37 años, perecieron la madrugada del viernes al volcarse la camioneta en la que se trasladaban hacia la ciudad central de Barquisimeto tras jugar con los Cardenales de Lara, el equipo en el que militaban en la liga de invierno de Venezuela.

El gerente administrativo de los Cardenales, Gustavo Andrade, confirmó las versiones de que el accidente fue provocado cuando el chofer de la camioneta trató de esquivar una piedra que habría sido colocada en la carretera entre Caracas y Barquisimeto por presuntos delincuentes. El chofer perdió el control de vehículo, que volcó.

“Cuantos otros venezolanos en las carreteras a nivel nacional han perdido su vida porque una persona inescrupulosa, y creo que le estoy diciendo poco a esas personas que lanzan objetos a las carreteras con el fin de asaltar posteriormente”, dijo Andrade. “En este caso pues se convirtió en un vil asesinato a dos deportistas venezolanos”.

El gobernador oficialista del estado central de Yaracuy, Julio León Heredia, dijo en su cuenta de Twitter que cuatro personas fueron detenidas tras decomisarles algunas pertenencias de Valbuena y Castillo.

León Heredia confirmó que el hecho ocurrió debido “al volcamiento del vehículo tras esquivar un objeto en la vía”, pero no ofreció más detalles.

El presidente Nicolás Maduro lamentó en su cuenta de Twitter las muertes, y envió su condolencia a los familiares y a los Cardenales.

Ambos beisbolistas salieron expedidos del vehículo tras el volcamiento y fallecieron en el lugar, dijo a la Associated Press, un funcionario policial que participó en el levantamiento del accidente. El funcionario pidió no ser identificado por no estar autorizado para dar declaraciones.

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional declaró tres días de duelo en la liga, en los que la bandera nacional estará a media asta en todos los estadios y, por el resto del campeonato, y que los jugadores de los ocho equipos portarán señales de luto en sus uniformes. Asimismo, se suspendieron los tres encuentros que estaban previstos para la jornada del viernes.

Tras lamentar las muertes, el presidente de la liga local, Juan José Ávila, dijo a Unión Radio que se está evaluando la posibilidad de prohibir a los beisbolistas viajar en vehículos privados para trasladarse de una ciudad a otra para los partidos, y dijo que si Valbuena y Castillo se hubiesen transportado en el autobús del equipo “no les hubiera pasado nada”.

Por medidas de seguridad, los equipos venezolanos suelen trasladarse en autobuses custodiados por las fuerzas de seguridad.

Los otros dos ocupantes de la camioneta sobrevivieron, entre ellos el antesalista de los Cardenales Carlos Rivero, quien sufrió politraumatismos en el cuerpo y fue trasladado junto al chófer a un centro de salud de Barquisimeto.

“Este es un muy día triste para nuestro deporte al estar de luto por las muertes de Luis Valbuena y José Castillo”, dijo el comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, por medio de un comunicado. “Es evidente por todas los relatos que se han mencionado hoy que ellos amaban el béisbol y causaron impacto en sus compañeros y en los clubes que representaron”.

Veterano de 11 temporadas en las mayores, Valbuena bateó para .199 con nueve jonrones y 33 impulsadas en 96 juegos este año con los Angelinos de Los Ángeles, quienes le sacaron de su roster el 7 de agosto.

"Echaré de menos las conversaciones, la sonrisa, el amor genuino hacia sus compañeros, y, por supuesto, cómo soltaba los bates", dijo el manager de los Astros de Houston, AJ Hinch, en un comunicado difundido por el equipo. "Fue una persona querida ya fuera con nuestro equipo o con el rival que teníamos enfrente en el terreno.

Valbuena bateó para .226 con 114 jonrones en 11 temporadas en las mayores con los Angelinos, Seattle, Cleveland, los Cachorros de Chicago y Houston.

"Luis siempre sonreía y era uno de los jugadores más felices en la pelota", dijo el gerente general de los Astros Jeff Luhnow. "Alegraba a sus compañeros y a nuestros fanáticos. Ayudó a que nuestra franquicia diese un giro en 2015 y nos regaló muchos recuerdos que se atesoran".

Castillo disputó cinco temporadas con Pittsburgh, San Francisco y Houston. Registró un promedio de .254 con 39 jonrones.