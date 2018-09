Federer avanza y suma otro tiro circense a su repertorio

El suizo Roger Federer devuelve un tiro del australiano Nick Kyrgios durante su partido de tercera ronda del U.S. Open el sábado 1 de septiembre de 2018 en Nueva York (AP Foto/Jason DeCrow) El suizo Roger Federer devuelve un tiro del australiano Nick Kyrgios durante su partido de tercera ronda del U.S. Open el sábado 1 de septiembre de 2018 en Nueva York (AP Foto/Jason DeCrow) Photo: Jason DeCrow, AP Photo: Jason DeCrow, AP Image 1 of / 1 Caption Close Federer avanza y suma otro tiro circense a su repertorio 1 / 1 Back to Gallery

NUEVA YORK (AP) — El momento crucial en el triunfo de Roger Federer sobre Nick Kyrgios en el Abierto de Estados Unidos, concuerdan ambos, llegó a los 17 minutos de partido cuando el suizo ganador de 20 títulos de Grand Slam servía 3-3, 0-40 y salió del problema.

¿Y el momento más espectacular? En ese estarán de acuerdo todos lo que lo vieron, una devolución a toda velocidad rumbo a la red, a milímetros del suelo, por fuera de la red a mediados del tercer set en camino a una victoria de 6-4, 6-1, 7-5.

“Casi irreal”, dijo Kyrgios, quien admiró el tiro con la boca abierta.

El partido previo de Kyrgios estuvo envuelto en la polémica cuando el juez de silla Mohamed Lahyani bajó a charlar con el australiano de 23 años sobre su desempeño en la cancha. Kyrgios se recuperó para ganar el encuentro y Lahyani fue duramente criticado.

En esta ocasión Kyrgios no recibió consejos de ningún tipo, más que las palabras en distintos tonos que se dirigió a si mismo durante el encuentro. No tiene un entrenador y se preguntó a sí mismo si debería conseguirse uno, o al menos alguien que le ayude en el aspecto mental.

Federer hizo referencia a una decisión de Kyrgios en particular, con el marcador 5-5 y 40-15 en el último set, el australiano optó por un drop shot que se quedó en la red en lugar de pegar de derecha y con la cancha abierta.

“Claramente, cuando juegas de esa forma y pierdes, sientes que tuvo la culpa”, dijo Federer. “Pero así es como él juega”.

El contraste en la mentalidad de ambos quedó al descubierto para el talentoso y temperamental australiano.

“Somos dos personajes muy distintos. La manera en que él enfrenta las cosas, podría copiar esa página de su libro. La manera en que se comporta, su temple”, dijo el 30mo clasificado. “No quiero cambiar demasiado, pero definitivamente podría aprender de las cosas que él hace en ciertas situaciones. Es el ejemplo perfecto para quien quiera jugar”.

El as suizo, que avanzó a la cuarta ronda del torneo que ganó en cinco ocasiones por 17ma aparición consecutiva, se verá con el australiano John Millman, quien nunca había alcanzado esta etapa de un Grand Slam.

“Es el mejor tenista de la historia”, dijo Millman, quien entrenó con Federer previo a la temporada en césped. “Le guardo mucho respeto a Roger”.

El argentino Diego Schwartzman, 13er cabeza de serie, dejó que le volteasen una ventaja 4-1 en el primer set y se despidió al caer 6-4, 6-4, 5-7, 6-1 ante el japonés Kei Nishikori, el subcampeón del torneo en 2014.

Schwartzman sufrió con la efectividad de su saque, de 59 por ciento. Nishikori dominó 49-25 en winners, pero acumuló más errores no forzados que el argentino con un balance 63-44.

“Tengo que mejorar con el saque. Eso me afectó porque desde el fondo siento que hice las cosas bien”, dijo Schwartzman, quien alcanzó los cuartos de final de la pasada edición. “No me reprocho nada. He jugado un buen torneo”.

El serbio Novak Djokovic se posicionó para un posible duelo de cuartos de final ante Roger Federer con una eficiente victoria por 6-2, 6-3, 6-3 sobre el 26to cabeza de serie, el francés Richard Gasquet.

Djokovic, que ganó dos de sus 13 títulos de Grand Slam en las pistas de Flushing Meadows, salvó los cinco puntos de break que enfrentó y el lunes se medirá al portugués Joao Sousa en octavos de final del último major del año.

Dos preclasificados del cuadro masculino sucumbieron: el alemán Alexander Zverev (4) y el francés Lucas Pouille (17).

Zverev, de 21 años, volvió a decepcionar en un Grand Slam al perder 6-7 (1), 6-4, 6-1, 6-3 ante su compatriota Philipp Kohlschreiber. Señalado como una de las grandes promesas del tenis, Zverev sigue sin poder alcanzar la cuarta ronda en cuatro presentaciones en Nueva York y solo una vez ha logrado acceder a los cuartos de final de un grande, en el Abierto de Francia de este año.

Pouille capituló 7-6 (5), 4-6, 7-6 (4), 7-6 (5) ante el portugués Joao Sousa. Kohlschreiber se las verá ahora con Kei Nishikori.

En el último duelo de la jornada, el croata Marin Cilic, que ganó el torneo en 2014, necesitó ocho puntos de partido para superar una desventaja de dos sets y deshacerse al australiano Alex de Minaur, de 19 años, por 4-6, 3-6, 6-3, 6-4, 7-5. El choque, que no comenzó hasta pasadas las 22:00 de la noche, terminó a las 2:22 del domingo.

"Este es un momento para recordar”, señaló Cilic.

En el cuadro femenino, Maria Sharapova venció por 6-3, 6-2 a la letona Jelena Ostapenko para quedar con marca de 23-0 en la tanda nocturna del US Open.

En otros encuentros, la vigente campeona de Wimbledon Angelique Kerber cayó 3-6, 6-3, 6-3 ante Dominika Cibulkova, mientras que la finalista de 2017 Madison Keys se recuperó para vencer 4-6, 6-1, 6-2 a Aleksandra Krunic.

Además, la checa Petra Kvitova, que atesora dos títulos de Wimbledon en su palmarés, cayó eliminada ante la bielorrusa Aryna Sabalenka por 7-5, 6-1.