Ferrari confía que reducirá errores con su nuevo SF1000

REGGIO EMILIA, Italia (AP) — Ferrari reconoció que debe “aprender de los errores” cometidos la pasada temporada al presentar el martes su nuevo monoplaza en un pomposo acto dentro de un teatro de ópera.

El director de la escudería Mattia Binotto aludió a los costosos fallos durante los grandes premios en Rusia y Brasil el año pasado, y que se debieron por la feroz competición interna entre sus pilotos Sebastian Vettel y Charles Leclerc.

“El nuestro es un equipo que aún necesita mejorar, un equipo aún joven, y necesitamos aprender de esos errores del pasado”, declaró Binotto en el Teatro Municipal Romolo Valli. “Necesitamos trabajar en nuestra fiabilidad, que fue uno de nuestros puntos débiles”.

El nuevo monoplaza, bautizado SF1000 debido a los 1.000 Grandes Premios que el equipo cumplirá al promediar la próxima temporada este año, tiene una aerodinámica más lisa con respecto al SF90 del año pasado.

“La parte trasera del modelo, todo es más estrecho y delgado”, destacó Vettel. “Se trabajó mucho en eso, no fue algo fácil. Hemos encontrado soluciones muy inteligantes”.

En su primer año juntos, Leclerc y Vettel quedaron cuarto y quinto, respectivamente, en el campeonato de pilotos.

Al debutar con el equipo, Leclerc logró sus primeras dos victorias en la F1, en semanas sucesivas en Bélgica e Italia, además de apuntarse siete poles.

“El objetivo fue un poco distinto, más que nada porque ya conozco al equipo. Me he familiarizado más o menos con el coche”, dijo Leclerc al comparar sus sensaciones de hace un año. “Desde luego, este es un nuevo modelo, pero no deja de ser una (actualización) del monoplaza del año pasado”.

“Me fui a las montañas para entrenarme y estar en mejor condición física”, agregó Leclerc. “He tratado de aprender de los errores. Quiero ser un mejor piloto este año”.

Vettel, el cuatro veces campeón de la F1 con Red Bull que sigue buscando su primer título con Ferrari tras llegar en 2015, apenas sumó una victoria y dos poles el año pasado.

“Creo que es un avance”, dijo Vettel sobre el nuevo monoplaza. “Espero sentirlo así cuando lo conduzca”.

Binotto también emprende su segunda temporada como el jefe principal, con Ferrari enfocándose en un trabajo integral debido a los cambios de reglas que se aplicarán desde 2021.

Ferrari no gana el campeonato de constructores desde 2008 y no consagra a uno de sus pilotos desde Kimi Raikkonen en 2007.

La temporada de la F1 arranca el 15 de marzo con el Gran Premio de Australia.