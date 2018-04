Fiscal: Danés acusado de asesinato podría repetir su delito

COPENHAGUE (AP) — El fiscal en el juicio a un danés acusado de torturar y asesinar a una periodista sueca dijo el lunes que existe "un riesgo de que pueda cometer el mismo tipo de delito otra vez".

El fiscal Jakob Buch-Jepsen dijo que Kim Wall pudo haber sido atada con sus propias medias antes de que Peter Madsen la empalara, y que él actuó con un motivo sexual.

En sus comentarios finales, Buch-Jepsen exigió que Madsen sea condenado a cadena perpetua _16 años en Dinamarca, que podrían ampliarse si es necesario_ o encerrado en una instalación mental segura mientras se considere un peligro para los demás.

Dijo que Madsen, a quien se acusa de cortarle la garganta a Wall o estrangularla, no está loco sino que tiene "problemas emocionales con una grave falta de empatía, ira y culpabilidad".

Buch-Jepsen también citó un informe psiquiátrico ordenado por un tribunal que describía a Madsen como un hombre inteligente "con tendencias psicopáticas".

El danés de 47 años niega haber matado a Wall. Asegura que ella murió debido a un accidente mientras estaban en un submarino que él mismo construyó. Buch-Jepsen replicó el lunes que "los expertos forenses no han encontrado nada" que respalde eso.

Madsen, quien reconoció ante la corte ser "una persona promiscua", admitió haber descuartizado el cuerpo de Wall antes de "enterrarla en el mar", diciendo que no podía subirla por la torre submarina de una sola pieza para arrojarla por la borda.

Wall, una periodista independiente de 30 años que escribía para The New York Times, The Guardian y otras publicaciones, se embarcó en el submarino el 10 de agosto para entrevistar a Madsen, cofundador de una compañía que desarrolla y construye naves espaciales tripuladas. Sus restos fueron encontrados en bolsas de plástico en el lecho del mar Báltico semanas más tarde. Su torso fue apuñalado varias veces.

La causa de su muerte no ha sido establecida. El juicio de 12 días comenzó el 8 de marzo y se espera un veredicto el miércoles.