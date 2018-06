Francia: Serena abandona y Nadal llega a las 900 victorias





Photo: Pauline Ballet, AP Image 1 of / 2 Caption Close Image 1 of 2 En imagen proporcionada por la Federación Francesa de Tenis, la estadounidense Serena Williams responde preguntas durante una conferencia de prensa en la que anunció su salida del Abierto de Francia por una lesión de músculo pectoral, el lunes 4 de junio de 2018 en París. (Pauline Ballet /FFT via AP) less En imagen proporcionada por la Federación Francesa de Tenis, la estadounidense Serena Williams responde preguntas durante una conferencia de prensa en la que anunció su salida del Abierto de Francia por una ... more Photo: Pauline Ballet, AP Image 2 of 2 La rusa Daria Kasatkina festeja tras vencer a la danesa Caroline Wozniacki en la cuarta ronda del Abierto de Francia en el estadio Roland Garros, el lunes 4 de junio de 2018, en París. (AP Foto/Alessandra Tarantino) less La rusa Daria Kasatkina festeja tras vencer a la danesa Caroline Wozniacki en la cuarta ronda del Abierto de Francia en el estadio Roland Garros, el lunes 4 de junio de 2018, en París. (AP Foto/Alessandra ... more Photo: Alessandra Tarantino, AP Francia: Serena abandona y Nadal llega a las 900 victorias 1 / 2 Back to Gallery

PARÍS (AP) — Serena Williams intentó jugar, pese al dolor causado por la lesión de un músculo pectoral. Eventualmente, al no poder sacar, no tuvo otro que remedio que renunciar a su regreso en un Grand Slam.

Williams abandonó el Abierto de Francia menos de una hora antes de enfrentar el lunes a la rusa Maria Sharapova en la cuarta ronda, el partido más esperado en lo que va del torneo. Su baja se produjo dos días después que la estadounidense de 36 años empezó a sentir algo malo durante un partido de individuales. Pero escondió la información — incluso a su entrenador — hasta que la pasó mal en una derrota en un partido de dobles con su hermana, Venus.

"Resulta extremadamente decepcionante", declaró Williams durante una conferencia de prensa en Roland Garros. "Pero además, hice una promesa a mí misma, a mi entrenador y a mi equipo de que si no me encontraba al menos al 60 o 50%, entonces probablemente no debería jugar".

Su salida permite a Sharapova, bicampeona del Abierto de Francia, avanzar a los cuartos de final.

"Esperaba ansiosamente enfrentarme a Serena y lamento que ella haya abandonado", aseveró la rusa.

En el cuadro masculino, Rafael Nadal avanzó a los cuartos de final con una victoria 6-3, 6-2, 7-6 (4) sobre el alemán Maximilian Marterer. El triunfo permitió al número uno del mundo superar a Jimmy Connors en la lista de más partidos ganados en las grandes citas. Connors se impuso en 233. El español llegó a 234.

Solo Novak Djokovic, con 244 victorias en Grand Slam, Roger Federer, con 332, superan a Nadal.

Pero a la caza de su 11mo título en Roland Garros, para ampliar su propio récord, los únicos números que le importan a Nadal son los que palpa en el marcador del estadio. De hecho, no tenía idea que al vencer a Marterer, un prometedor jugador de 22 años, acaba de conseguir su victoria número 900 en el circuito. Nadal celebró su cumpleaños 32 el domingo.

“No me siento viejo. Pero tengo 32 años, y he estado aquí desde 2003, así que es un largo camino, muchos años. Empecé tan joven”, mencionó. “Siendo honesto, disfruto el día a día en el circuito y espero seguir así por buen tiempo”.

Fue un buen día para el tenis argentino: Juan Martín del Potro (5to cabeza de serie) y Diego Schwartzman (11) se metieron entre los ocho mejores. Se trata de la primera que dos representantes argentinos alcanzan la ronda de cuartos del cuadro masculino desde que Mariano Puerto y Guillermo Cañas lo lograron en 2005.

Del Potro despachó 6-4, 6-4, 6-4 al estadounidense John Isner (9). Más extenuante fue el trámite de Schwartzman (11), ya debió remontar primera vez un partido en el que cedió los primeros sets al vencer 1-6, 2-6, 7-5, 7-6 (0), 6-2 al sudafricano Kevin Anderson (6).

En su primera presentación de cuartos en Francia, Schwartzman chocará con Nadal. Del Potro enfrentará al croata Marin Cilic (3), quien derrotó al italiano Fabio Fognini (18) por 6-4, 6-1, 3-6, 6-7 (4), 6-3.

Este fue el primer gran torneo que Williams disputó en 16 meses, y su primer como madre. Estaba embarazada cuando ganó el Abierto de Australia en 2017 para atrapar su 23er título de Grand Slam en individuales, la mayor cantidad en la era profesional del tenis, de 50 años. Su bebita nació en septiembre pasado.

Williams se dijo incapaz de realizar servicios debido a un problema con su músculo pectoral derecho. La tembló un poco la voz al explicar que sería sometida a una resonancia magnética y consultará a médicos antes de decidir qué medidas tomar.

"El hecho de que yo no pueda físicamente realizar saques en lo absoluto es un buen indicio de que quizá debería empezar de cero y mantener una actitud positiva", afirmó Williams.

En un comunicado dado a conocer por los organizadores del torneo, Sharapova deseó a Williams "una pronta recuperación". Este habría sido su 22do enfrentamiento; Williams ha ganado 19 de ellos, incluyendo los últimos 18. Debido a que el partido no se disputó, no contará como una victoria de Sharapova, que el miércoles jugará contra la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, campeona del Abierto de Francia en 2016.

Por si no fuera lo suficientemente extraño, Muguruza tampoco tuvo que esforzarse mucho en la cuarta ronda, pues su rival, la ucraniana Lesia Tsurenko, abandonó el encuentro por una lesión luego de tan solo dos games.

En la cancha, Caroline Wozniacki cayó 7-6 (5), 6-3 ante la rusa Daria Kasatkina en la cuarta ronda, cediendo los tres games del lunes luego que el partido fuera suspendido un día antes por la oscuridad.

"Yo honestamente no creo que haya jugado mal", sostuvo la danesa y segunda preclasificada Wozniacki, que se coronó en el Abierto de Australia en enero. "Ella no falló un solo tiro, y estaba jugando muy cerca de las líneas. Yo traté hasta donde me fue posible, pero no fue suficiente".

Fue la tercera victoria seguida de Kasatkina sobre Wozniacki, que nunca ha avanzado más allá de los cuartos de final en Francia. Kasatkina avanzó a cuartos por primera vez en un torneo major, y se medirá a continuación a la actual campeona del US Open, Sloane Stephens.

Simona Halep (máxima cabeza de serie) mantuvo su camino a un esquivo primer título en un major luego de vencer 6-2, 6-1 a la belga Elise Mertens. La rumana de 26 años cayó en la final de este año del Abierto de Australia ante Wozniacki. También perdió la final del Abierto de Francia del año pasado y de 2014. Halep se medirá el miércoles en la siguiente fase contra Angelique Kerber. La alemana, dueña de dos títulos de Grand Slam, eliminó a la francesa Caroline Garcia con un 6-2, 6-3.