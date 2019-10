Fuente AP: Cowboys adquiere a Bennett en canje con Patriots

El liniero defensivo de los Patriots de Nueva Inglaterra Michael Bennett después de un entrenamiento el miércoles 23 de octubre de 2019, en Foxboro. (AP Foto/Steven Senne) El liniero defensivo de los Patriots de Nueva Inglaterra Michael Bennett después de un entrenamiento el miércoles 23 de octubre de 2019, en Foxboro. (AP Foto/Steven Senne) Photo: Steven Senne, AP Photo: Steven Senne, AP Image 1 of / 1 Caption Close Fuente AP: Cowboys adquiere a Bennett en canje con Patriots 1 / 1 Back to Gallery

FRISCO, Texas, EE.UU. (AP) — Los Cowboys realizaron un canje para intentar reforzar el plantel durante su semana de descanso por segundo año consecutivo, aunque en esta ocasión no fue un movimiento tan atrevido.

Los Cowboys de Dallas adquirieron al liniero defensivo Michael Bennett en un canje con los Patriots de Nueva Inglaterra a cambio de una selección condicional de draft, dijo el jueves a The Associated Press una persona con conocimiento directo del acuerdo, y que habló bajo condición de anonimato debido a que el acuerdo aún no se anuncia.

La semana libre de Dallas (4-3) también fue después de siete partidos el año pasado, cuando enviaron a su primera selección en el draft de este año a Oakland por el wide receiver Amari Cooper. El nuevo receptor primordial de los Cowboys ha demostrado ser un gran impulso en la ofensiva del quarterback Dak Prescott.

Bennett acababa de reintegrarse a los Patriots después de un juego suspendido por lo que describió como “diferencias filosóficas” con el coach de línea defensiva, Bret Bielema.

Bennett trabajó durante cinco temporadas en Seattle con el coordinador de defensiva contra el pase y coach de perímetro de Dallas, Kris Richard.

Su presencia le debe dar a Dallas la flexibilidad en la posición que desea el coordinador defensivo Rod Marinelli, además de que responde a la pérdida de Tyrone Crawford, quien se perderá el resto de la campaña por una lesión en la cadera.

Tres veces invitado al Pro Bowl, Bennett gozó de su mejor campaña en 2015 con los Seahawks, cuando impuso una marca personal con 10 capturas. Tiene dos temporadas con nueve sacks, la más reciente de ellas el año pasado en su única temporada con Filadelfia.

Bennett acumulaba 2,5 sacks en seis juegos con los Patriots y tiene 65,5 en su carrera. El próximo juego de Dallas es el lunes 4 de octubre, cuando visitan a los Giants de Nueva York.