Fuente AP: Jets adquieren a wide receiver Thomas de Patriots

ARCHIVO - En esta foto de archivo del jueves 29 de agosto de 2019, el quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, Jarrett Stidham (4), entrega el balón al wide receiver Demaryius Thomas (88) en la primera mitad de un juego de pretemporada de la NFL en Foxborough, Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne, Archivo) less ARCHIVO - En esta foto de archivo del jueves 29 de agosto de 2019, el quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, Jarrett Stidham (4), entrega el balón al wide receiver Demaryius Thomas (88) en la primera ... more Photo: Steven Senne, AP Photo: Steven Senne, AP Image 1 of / 1 Caption Close Fuente AP: Jets adquieren a wide receiver Thomas de Patriots 1 / 1 Back to Gallery

NUEVA YORK (AP) — Los Jets de Nueva York están recibiendo algo de ayuda para su plantel, de una fuente inesperada: Bill Belichick y los Patriots de Nueva Inglaterra.

La escuadra que dirige Adam Gase adquirió el martes al wide receiver Demaryius Thomas de los Patriots a cambio de una selección de sexta ronda del draft de 2021, según una persona con conocimiento directo de la negociación.

La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato porque los equipos aún no han anunciado el canje.

ESPN fue el medio inicial en informar sobre el canje, el primero entre los rivales de la División Este de la Conferencia Americana desde que Belichick se hizo cargo de los Patriots en 2000. La última negociación entre los equipos fue de hecho cuando Belichick dejó a los Jets por los Patriots, y Nueva York recibió una selección de primera ronda.

Thomas se volvió reemplazable para los Patriots desde el fin de semana, cuando firmaron a Antonio Brown.

A sus 31 años, Thomas ofrecería apoyo inmediato al grupo de receptores de los Jets, conformado por Robby Anderson, Quincy Enunwa y Jamison Crowder. El movimiento llega también un día después que Gase dejó claro que no estaba complacido con la actuación de los receivers en general, en la derrota por 17-16 ante Buffalo para iniciar la temporada.

Crowder totalizó 14 recepciones para 99 yardas mientras que Sam Darnold lo utilizó a menudo en jugadas de corto yardaje. Anderson (tres recepciones para 23 yardas) y Enunwa (una para una pérdida de cuatro yardas) se combinaron para sólo cuatro recepciones.

Thomas y Gase estuvieron juntos en Denver de 2010 a 2014. Gase era entonces el entrenador de wide receivers y más tarde fue ascendido a coordinador ofensivo de los Broncos.

Thomas también fue parte del equipo de los Broncos que ganó el Super Bowl con Peyton Manning en febrero de 2016.

Acumula 688 recepciones para 9.330 yardas y 62 touchdowns. Jugó para los Broncos desde 2010 hasta que fue canjeado a Houston en octubre pasado por una selección de séptima ronda del draft. Se desgarró el talón de Aquiles al final de la temporada pasada, fue dado de baja por los Texans en febrero y firmó con los Patriots en abril.