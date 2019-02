ARCHIVO - En esta foto del 5 de octubre de 2018, Manny Machado, entonces jugador de los Dodgers de Los Ángeles, tras conectar un jonrón de dos carreras ante los Bravos de Atlanta en el segundo juego de la serie divisional de los playoffs. Machado ha pactado un contrato de 300 millones de dólares por 10 años con los Padres de San Diego, un acuerdo que sería el más rico firmado por un agente libre en la historia, informa a The Associated Press una persona al tanto de las negociaciones. (AP Foto/Jae C. Hong, File) less