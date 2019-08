Gasol será clave para España en el mundial

SHANGHAI (AP) — Marc Gasol tiene 34 años de edad, lo que quiere decir que le agrada los períodos entre temporadas.

Pero este año, no fue mucho lo que pudo descansar.

Para ello hay una muy buena razón, pues se trata de una gran oportunidad. Luego de consagrarse campeón de la NBA con los Raptors de Toronto en junio, Gasol intenta llevar a España al título de la Copa del Mundo en septiembre. Y aunque su cuerpo hubiera preferido descansar más, Gasol no podía pasar esta oportunidad por alto.

"Es un grupo especial”, comentó Gasol. "Siempre es una ocasión especial vestir esta camiseta. Y no podía decirles que no. Mi corazón me dijo que acepte, y me lo sigue diciendo”.

Gasol fue parte del equipo que ganó el mundial para España en el 2006, derrotando a Grecia que recién le había ganado a Estados Unidos en las semifinales. Ayudó a España a obtener medallas de oro en las olimpiadas del 2008 y del 2012, en ambos casos cediendo el primer lugar los norteamericanos.

Será el jugador de mayor edad en un equipo de veteranos. De los 12 jugadores bajo el técnico Sergio Scariolo, ocho tienen más de 30 años. Pero queda claro que Gasol, aun en una escuadra con gente como Ricky Rubio de Phoenix y Sergio Llull de Real Madrid, es el líder.

“Probablemente fue una decisión importante, quizás la más importante”, declaró Scariolo. "Necesitamos a alguien que pase el balón en el momento decisivo, no necesariamente el que meta gol pero que haga una buena jugada, ya sea para ponérsele al compañero, para disparar él mismo, para provocar una falta o para un tiro libre. Es sumamente importante y el resto de los jugadores lo respetan mucho”.

Ese respeto existía aun antes de que Toronto derrotó a Golden State seis veces para llevarse el título de la NBA.

Pero el anillo que recibirá Gasol en la noche inaugural ciertamente añadirá a su legado.

Entre los jugadores nacidos fuera de Estados Unidos, Gasol es sólo uno de siete _ otro es su hermano mayor Pau Gasol, quien hubiera participado en el mundial ni so fuera por la lesión que sufrió — que han acumulado más de 11.000 puntos, 6.000 rebotes y 2.700 asistencias a nivel de la NBA. Y cuando los Raptors lo contrataron como parte de un canje en febrero, la dinámica del grupo cambió.

“Creo que empezamos a pasar el balón, aumentaron nuestras asistencias, llegamos a ser líderes en los tiros de tres puntos debido a los pases adicionales", dijo el técnico de los Raptors Nick Nurse, quien será técnico de Canadá en el mundial. "Y mejoró la idea del equipo de lo que pueden lograr”.

Lo mismo podría pasarle a España.

Estados Unidos ganó los últimos dos mundiales, aunque un tercer título seguido en el torneo — algo que ningún país ha logrado — no está garantizado. España perdió por nueve puntos ante los estadounidenses en una exhibición a inicios de agosto en Anaheim, California, un partido en el ambos equipos estaban lejos de su mejor nivel.

España no tendría complicado sortear la fase de grupos: enfrenta a Irán, Túnez y la República Dominicana en sus primeros tres partidos en Guangzhou, a partir del viernes. Los primeros dos equipos avanzan a la segunda ronda. La primera ronda servirá para que Gasol y los españoles se pongan a tono para los duelos más exigentes más adelante.

“Los equipos en el pasado, quedan en el pasado”, dijo Gasol. “Lo que importa son los están aquí y su talento”.