Gobernador de Arizona defiende el libre comercio y a Trump

PHOENIX (AP) — El gobernador de Arizona Doug Ducey habla con frecuencia de la sólida cooperación que ha promovido con su vecina del sur, la gobernadora del estado mexicano de Sonora, Claudia Pavlovich. Y también respalda con vehemencia el libre comercio y el libre flujo de mercancías por la frontera.

Por otro lado, es también un firme partidario de Donald Trump y sistemáticamente respalda las amenazas del presidente de cerrar la frontera o imponer aranceles unilateralmente, políticas que, de aplicarse, representarían un fuerte revés para el comercio transfronterizo que tanto ha tratado de fomentar.

Los apuros de Ducey para lograr un equilibrio entre ambas posturas fueron evidentes la semana pasada durante una conferencia en Phoenix en la que él y Pavlovich conmemoraron el 60mo aniversario de la Comisión Arizona México, que promueve vínculos más fuertes entre ambos estados. A Ducey le costó trabajo hacer coincidir su respaldo a las políticas fronterizas de Trump con su firme activismo en pro de sostener vínculos comerciales más sólidos con México.

“Como jefe ejecutivo del estado, voy a controlar lo controlable”, les dijo Ducey a los reporteros tras la conferencia.

Molesto por un agudo incremento en el número de inmigrantes de Centroamérica que solicitan asilo en Estados Unidos, Trump ha amenazado varias veces con tomar acciones drásticas, primero advirtiendo que cerraría los puntos de ingreso y posteriormente diciendo que impondría aranceles a los productos mexicanos a menos que México redoblara esfuerzos para impedir que los migrantes lleguen a territorio estadounidense. En febrero declaró una emergencia nacional para recanalizar fondos de proyectos de construcción militares, incluidos algunos en Arizona, con el fin de construir un muro en la frontera sur.

En cada ocasión, Ducey ha evitado criticar las acciones del presidente. Es un ferviente partidario del libre comercio y no quiere que los cruces fronterizos de Arizona sean cerrados, según ha dicho repetidas veces, pero la seguridad nacional es lo más importante y acata el juicio de Trump en esos asuntos.

En una reunión con líderes empresariales y gubernamentales de ambos países la semana pasada, intentó marcar una separación entre lo que Trump dice y lo que realmente hace.

A pesar de toda la ansiedad en torno a las amenazas del mandatario, dijo Ducey repetidas veces, no ha pasado nada dañino. No hay aranceles, la frontera nunca fue cerrada, y Trump logró obtener las concesiones que pretendía de México.

De todas formas, Pavlovich hizo notar que las amenazas de Trump son dañinas para las economías de ambos países, debido a que crean una incertidumbre que hace que las empresas se muestren renuentes a efectuar grandes inversiones que sólo lucen atractivas si hay un flujo confiable de bienes y de personas a través de la frontera.

“Se convirtió en algo como un miedo, o no quieren hacer más negocios, no quieren invertir más”, les dijo Pavlovich a los periodistas en inglés. “No quieren generar más empleos porque están a la expectativa de lo que va a pasar”.

Robert Uribe, alcalde de Douglas, Arizona, dijo que ya fue testigo del impacto. Inversionistas de Alemania y China tenían interés en establecer negocios en su poblado fronterizo, señaló, pero se desanimaron por las amenazas arancelarias de Trump.

“No podemos contaminar la cuestión migratoria con aranceles”, le dijo Uribe a The Associated Press. “Simplemente no podemos mezclar ambos asuntos. Ese es un problema, y no es bueno para los negocios”.

Ducey reconoció que la incertidumbre es problemática, pero añadió: “La incertidumbre forma parte del liderazgo empresarial”.

Aproximadamente 25 millones de personas y 10 millones de automóviles y camiones ingresaron a Arizona desde Sonora el año pasado, según datos recopilados por la Universidad de Arizona. El estado exportó bienes por 7.700 millones de dólares a México en 2018, y más de 16.000 millones de dólares en bienes mexicanos _incluyendo artículos electrónicos y autopartes_ entraron a Estados Unidos por Arizona.

Glenn Hamer, presidente y director general de la Cámara de Comercio e Industria de Arizona, que se opone a los aranceles y respalda a Ducey, no desaprueba el apoyo del gobernador a las políticas de Trump que amenazan esos flujos comerciales. Ducey, señaló, ha sido “el gobernador en los Estados Unidos de América que más ha” promocionado el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC.

Los tres países llegaron a un acuerdo en torno al tratado después de que Trump amenazó con retirarse del TLCAN. El Congreso de México ya aprobó el acuerdo, pero aún falta que sea ratificado en Estados Unidos y en Canadá.

“No me voy a perder en lo que se dice en Twitter”, afirmó Hamer. “Uno tiene que enfocarse en lo que realmente se hace, en los resultados. Él (Ducey) ha estado proponiendo firmemente el comercio libre de aranceles y el mejorar nuestra relación comercial a través del T-MEC”.