Gobierno de Trump pide a Pentágono más ayuda para frontera

Una migrante pasa debajo de alambre de púas después de saltar la valla fronteriza entre Tijuana, México, y San Diego, California, el viernes 28 de diciembre de 2018. (AP Foto/Daniel Ochoa de Olza) Una migrante pasa debajo de alambre de púas después de saltar la valla fronteriza entre Tijuana, México, y San Diego, California, el viernes 28 de diciembre de 2018. (AP Foto/Daniel Ochoa de Olza) Photo: Daniel Ochoa De Olza, AP Photo: Daniel Ochoa De Olza, AP Image 1 of / 1 Caption Close Gobierno de Trump pide a Pentágono más ayuda para frontera 1 / 1 Back to Gallery

WASHINGTON (AP) — El Departamento de Seguridad Nacional ha pedido al ejército brindar más ayuda para proteger la frontera con México, dijeron el viernes dos funcionarios castrenses.

El secretario de Defensa interino, Pat Shanahan, no ha decidido cómo responder la solicitud de la dependencia, pero en el pasado el Pentágono ha brindado la ayuda que se le ha solicitado. A finales del año pasado, casi 5.900 soldados en activo fueron enviados a la frontera sur de Texas, Arizona y California para ayudar a los agentes fronterizos y para erigir barreras de alambre. Esa cifra es actualmente de 2.350.

Los funcionarios de Defensa dijeron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) pidió ciertas labores militares, no un número de efectivos. Será decisión de Shanahan enviar o no más efectivos. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque la petición de asistencia no ha sido procesada por completo.

Uno de los funcionarios dijo que el DHS quiere que el ejército ponga alambre de púas como barrera a lo largo de 255 kilómetros (160 millas) de frontera. Eso sería adicional a los 110 kilómetros (70 millas) de alambre que colocó el año pasado.

Si el ejército asume esa labor, podría necesitarse una extensión del actual despliegue militar que está programado para concluir el 31 de enero. El funcionario dijo que el DHS no pidió específicamente una extensión, pero no se ha descartado.

Los soldados han estado construyendo y reforzando barreras, pero no desempeñan labores policiales ni tienen contacto con los migrantes. Algunos han brindado transporte y ayuda logística, así como asistencia médica a personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Muchos en el Congreso, incluyendo líderes demócratas, han criticado el despliegue de tropas, el cual describen como un dispendio y un uso inapropiado de recursos militares.

Asimismo, hay unos 2.200 efectivos de la Guardia Nacional desplegados en la frontera. Es posible que algunos de ellos, o personal adicional, puedan emplearse para hacer algunas de las labores solicitadas por el DHS.