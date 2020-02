Guatemala: Encarcelan a empresario que evadió su custodia

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Gustavo Alejos, un empresario guatemalteco que se fue de un hospital a donde lo mandó una juez y se reunió con operadores de justicia mientras se eligen magistrados a las Cortes, fue enviado a la cárcel y quedó ligado a proceso para que la fiscalía lo investigue.

Alejos, de 53 años, deberá enfrentar su sexto proceso: uno por la evasión y otros cinco por hechos de corrupción.

La juez Erika Aifán ordenó su encarcelamiento porque la fiscalía lo captó en video mientras salía del hospital al que lo envió la juez Eva Recinos, que supuestamente lo benefició para que recibiera tratamiento médico por problemas de salud, sin custodia policial. Aifán dijo que Alejos no debió salir del hospital sin sus custodios, a lo que su defensa arguyó que él no era responsable de que no lo acompañaran.

Algunos consideran que Alejos es un operador político que influye en la toma de decisiones de diputados y en la colocación de jueces.

Tras vigilar al empresario durante cinco días, la fiscalía realizó dos allanamientos: uno en el hospital donde estaba recluido, y otro en un anexo que el empresario utilizaba como oficina de reuniones. Al ser detenido y revisar su ropa, se le descubrieron 67.000 quetzales (unos 8.700 dólares).

La ley guatemalteca establece que, para integrar las Cortes del país, se forma una comisión postuladora conformada por universidades, organizaciones de abogados y magistrados que reciben y califican expedientes de aspirantes a magistrados. Luego se hace un listado y se envía al Congreso para que sean los diputados quienes elijan. El cargo dura cinco años.

El Congreso de la república escuchará a partir del viernes a los candidatos a magistrados para que públicamente expongan su experiencia profesional.