Hillary y Chelsea Clinton escriben sobre mujeres valientes

NUEVA YORK (AP) — Hillary Rodham Clinton y Chelsea Clinton han escrito juntas "The Book of Gutsy Women", un libro que honra a mujeres valientes desde la científica Marie Curie hasta la defensora del medio ambiente Greta Thunberg.

Simon & Schuster anunció el martes que el libro saldrá a la venta el 1 de octubre. Es la primera vez que la ex secretaria de estado y candidata presidencial escribe un libro con su hija. Cada una ha publicado varios textos por separado, como "What Happened" (“Lo que pasó”) y "Living History" (“Historia viva”) de Hillary Clinton y el libro infantil "She Persisted: 13 American Women Who Changed the World" (“Ella persistió: 13 mujeres americanas que cambiaron el mundo”) de Chelsea Clinton.

"The Book of Gutsy Women" retrata a más de 100 mujeres que incluyen a la candidata presidencial Shirley Chisholm, la activista saudí Manal al-Sharif, la comediante y presentadora Ellen DeGeneres y la escritora Chimamanda Ngozi Adichie. Las Clinton también escriben sobre heroínas en su familia y círculo de amistades.

"Para nosotras, son todas mujeres con agallas: líderes con la valentía de alzarse contra el status quo, hacer preguntas incómodas y lograr sus objetivos", dijo Hillary Clinton en un comunicado. "Este libro es una continuación de una conversación que Chelsea y yo mantenemos desde que ella era una niñita, y estamos emocionadas de dar la bienvenida a otros a esta conversación".

Chelsea Clinton dijo en un comunicado que las mujeres en el libro "comparten un optimismo feroz de que su trabajo y sus vidas harán una diferencia en el mundo".

"Esperamos que los lectores saquen fuerza de sus historias como nosotras lo hemos hecho, porque si la historia muestra algo, es que el mundo necesita más mujeres con agallas", agregó.

No se revelaron los términos financieros del acuerdo. Las Clinton fueron representadas por Robert Barnett, el abogado de Washington que ha trabajado en contratos literarios para Hillary Clinton, el expresidente Bill Clinton y el expresidente Barack Obama.