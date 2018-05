Icardi, goleador en Italia, afuera de los 23 de Argentina

Photo: Francisco Seco, AP Image 1 of / 1 Caption Close Image 1 of 1 ARCHIVO - En esta foto del martes 27 de marzo de 2018, el técnico de Argentina Jorge Sampaoli durante el partido amistos contra España en Madrid..(AP Foto/Francisco Seco) ARCHIVO - En esta foto del martes 27 de marzo de 2018, el técnico de Argentina Jorge Sampaoli durante el partido amistos contra España en Madrid..(AP Foto/Francisco Seco) Photo: Francisco Seco, AP Icardi, goleador en Italia, afuera de los 23 de Argentina 1 / 1 Back to Gallery

BUENOS AIRES (AP) — Mauro Icardi, el máximo artillero de la liga italiana, no jugará para Argentina el mundial de Rusia.

El capitán del Inter es la ausencia más notable en la lista de 23 jugadores elegidos por el técnico Jorge Sampaoli. En contraste, fue incluido el delantero Sergio Agüero, quien no juega desde marzo por una lesión en la rodilla.

“Estos jugadores que están en la lista final están más cerca de la idea que venimos manejando”, dijo Sampaoli el lunes en rueda de prensa tras a dar a conocer la nómina. “Son jugadores con rasgos de muchas funciones que nos pueden dar matices diferentes. Más vinculados al arco contrario que al propio”.

Icardi había sido incluido por Sampaoli en una lista preliminar de 35 futbolistas presentada el 14 de mayo. Pero no superó el recorte justo un día después de anotar uno de los goles en la victoria del Inter 3-2 sobre Lazio el domingo que le aseguró la clasificación a la Liga de Campeones por primera vez desde 2012. Con ese tanto, además, sumó 29 en la temporada y alcanzó a Ciro Immobile en la cima de goleadores.

El Kun tuvo una temporada formidable en el Manchester City campeón de la liga inglesa con 31 goles hasta que en marzo una lesión en la rodilla izquierda lo sacó de las canchas. Ya recibió el alta médica, pero es incierto cómo responderá cuando vuelva a jugar.

Los otros delanteros elegidos por Sampaoli son el astro Lionel Messi, máximo artillero de la liga española 34 dianas, Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, ambos de la Juventus, monarca del Calcio.

También lesionados, el defensor Gabriel Mercado y el mediocampista Lucas Biglia fueron incluidos en la nómina mundialista.

Mercado, del Sevilla, padece una dolencia en el ciático, mientras Biglia sufrió una fractura de apófisis transversal de la primera y segunda vértebras lumbares. Volvió a jugar hace una semana para Milan, pero tuvo que abandonar el campo de juego por un fuerte golpe que recibió en la zona afectada.

La lesión del primero le abrió las puertas del mundial a Cristian Ansaldi, el lateral izquierdo del Torino de Italia, pero que también puede jugar por la derecha.

Como alternativa a Biglia aparece el veterano Javier Mascherano, quien jugará su cuarto mundial.

“Me hago cargo”, respondió Sampaoli cuando le consultaron si no era un riesgo llegar al mundial con futbolistas que no están al cien por cien. “Agüero está trabajando normal desde la semana pasada. Esperaremos a Mercado, no tuvo una parte importante. Y Biglia vamos a ver cómo llega. Tengo entendido que no está muy fuera de forma. Creo que están en condiciones. No es ideal que lleguen jugadores que no están en su potencial mayor”.

Argentina, campeón del mundo en 1978 y 1986, jugará contra Islandia, Croacia y Nigeria en el grupo D.

Con seis representantes __ Agüero y Nicolás Otamendi (Machester City), Sergio Romero y Marcos Rojo (Manchester United), Manuel Lanzini (West Ham), Wilfredo Caballero (Chelsea)__ la liga inglesa es la que más jugadores aporta, seguida por Italia con cinco.

De la liga argentina están Cristian Pavón, figura del campeón Boca Juniors; Maximiliano Meza, de Independiente; y Franco Armani, el arquero que deslumbra en River Plate y que nunca había sido convocado para la selección. El último caso similar había sido Ubaldo Matildo Fillol en 1974.

De acá al debut ante Islandia el 16 de junio el foco de atención estará en el arco. Romero fue titular en los últimos dos mundiales, pero su falta de continuidad en el fútbol inglés hace dudar a Sampaoli. Además, le surgió una dura competencia con Armani, el preferido en las encuestas gracias al notable nivel que mostró en sus primeros seis meses en el arco de River.

“Hay distintos niveles comparativos para elegir arquero. A Franco no lo tuvimos, pero sabemos de su actualidad. Romero tiene mucha experiencia en la selección, aunque no esté jugando...hoy decir quién va a ser el arquero de la selección sería irresponsable”, dijo Sampaoli.

Una probable formación sería Romero u Armani, Mercado, Otamendi, Federico Fazio, Nicolás Tagliafico, Biglia, Giovani Lo Celso, Lanzini, Messi, Ángel Di María y Agüero.

“El mundial hay que enfrentarlo sin miedo, con altura, con impronta. Por la lista, se van a ver jugadores con mucha capacidad de juego. El que esté más convencido del juego en sí se va a acercar a la titularidad”, sostuvo el estratega.

_________________

LISTA DE CONVOCADOS:

ARQUEROS: Sergio Romero (Manchester United), Wilfredo Caballero (Chelsea), Franco Armani (River Plate).

DEFENSORES: Cristian Ansaldi (Torino), Gabriel Mercado (Sevilla), Nicolás Otamendi (Manchester City), Javier Mascherano (Hebei China Fortune), Federico Fazio (Roma), Marcos Rojo (Manchester United), Marcos Acuña ( ?Sporting de Lisboa), Nicolás Tagliafico (Ajax).

MEDIOCAMPISTAS: Cristian Pavón (Boca Juniors), Maximiliano Meza (Independiente), Ángel Di María y Giovani Lo Celso (PSG), Manuel Lanzini (West Ham), Ever Banega (Sevilla), Lucas Biglia (Milan), Eduardo Salvio (Benfica).

DELANTEROS: Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín (Juventus), Lionel Messi (Barcelona), Sergio Agüero (Manchester City).