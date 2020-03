Imploran en Italia que COI reconsidere los Olímpicos

Un hombre porta una máscara de protección mientras asiste al relevo de la llama olímpica en Japón. En Italia oficiales del deporte imploran al Comité Olímpico Internacional que reconsidere la decisión de iniciar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en julio como se tenía previsto. (Aris Messinis/Pool via AP) less Un hombre porta una máscara de protección mientras asiste al relevo de la llama olímpica en Japón. En Italia oficiales del deporte imploran al Comité Olímpico Internacional que reconsidere la decisión de ... more Photo: Aris Messinis, AP Photo: Aris Messinis, AP Image 1 of / 1 Caption Close Imploran en Italia que COI reconsidere los Olímpicos 1 / 1 Back to Gallery

ROMA (AP) — En momentos en que el número de muertos por el coronavirus en Italia es ya el más alto del mundo, dos dirigentes deportivos de esa nación hicieron el jueves una emotiva súplica al COI, para que modifique su postura sobre los Juegos Olímpicos de Tokio.

“No estoy en contra de los Juegos Olímpicos. Pero decir que los Juegos seguirán es un gran error de comunicación”, dijo en entrevista con The Associated Press Giovanni Petrucci, quien fue presidente del Comité Olímpico Italiano durante 14 años.

“Esta pandemia ha afectado a todo el mundo”, agregó Petrucci con la voz entrecortada por la desesperación. “Sé de los contratos multimillonarios, los acuerdos de seguros, lo sé todo. Pero las vidas humanas valen más que esas cosas”.

La petición de Petrucci llega después de que autoridades regionales olímpicas apoyaron la posición del COI sobre iniciar los Juegos de Tokio el 24 de julio, como estaba programado.

“No creo ser el único que piensa de esta manera. Otros no lo quieren decir”, comentó Petrucci, quien ahora es el presidente de la Federación de Baloncesto en Italia. “No quiero atacar al COI. Hay muchas personas ahí que conozco, pero no sé qué más decir. No estoy buscando crear controversias, soy realista. Vean los comunicados médicos”.

Algunos atletas también han empezado a cuestionar la postura inquebrantable del COI con respecto a los Olímpicos.

Athleten Deutschland, el grupo defensor de atletas más grande de Alemania, afirmó el jueves que el COI “continúa obstinado con los planes de los juegos”, a pesar de que los competidores están experimentando problemas para mantenerse en forma con las restricciones a su estilo de vida por el virus.

Italia, que tiene una población de 60 millones, registra más de 3.400 muertos, casi 150 más que China _un país con una población 20 veces más grande.

“No hay ningún país que no se haya visto afectado. Es simple respeto para los que están sufriendo”, agregó Petrucci, quien se rehusó a especular si los juegos deberían ser cancelados o pospuestos. “No soy la persona que debería decirlo. Ellos deberían decidirlo”.

Paolo Barelli, presidente de la Federación italiana y europea de Natación sugirió que el COI debe decidir la situación de los Juegos a mediados de abril.

“Para el 15 de abril, algunos atletas no habrán entrenado por dos meses”, dijo Barelli a la AP. “Los atletas son como relojes. Tienen que entrenar y funcionar de forma impecable. Muchos de ellos aún tienen que clasificarse, entonces tienen que entrenar no sólo para la clasificación sino para los Olímpicos”.

“Entonces cualquier fecha después de mediados de abril resulta complicada”.

Todos los deportes fueron suspendidos en Italia hace 10 días cuando el país fue puesto bajo una especie de cuarentena nacional.