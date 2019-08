Indios pierden a José Ramírez por fractura de mano derecha

CLEVELAND (AP) — Los Indios de Cleveland sufrieron un golpe terrible en el peor momento posible.

El tercera base José Ramírez, cuyo despertar con el bate se alineó con el resurgimiento de Cleveland en la tabla de posiciones, deberá someterse a una cirugía por una fractura de mano derecha y estará fuera de acción de manera indefinida, al tiempo que los Indios tratan de dar alcance a Minnesota en la División Central de la Liga Americana o conseguir un puesto de comodín.

El dominicano fue colocado el domingo en la lista de lesionados con el hueso ganchoso fracturado, una lesión que típicamente toma más de un mes en sanar. Fue retirado del juego del sábado en el primer inning luego de hacer swing a un lanzamiento. El manager Terry Francona dijo que el pelotero de 26 años ha estado lidiando con dolor en la muñeca derecha por algún tiempo.

Francona detalló que Ramírez volaría el domingo a Nueva York y se sometería el lunes a cirugía. El equipo tendrá un panorama más claro sobre el regreso de Ramírez tras procedimiento a cargo del médico especialista en manos Thomas Graham.

Cleveland, que ha ganado los últimos tres títulos divisionales, llegó el domingo al último encuentro de su serie contra Kansas City a 2,5 juegos de los Mellizos y medio juego detrás en la carrera por el comodín.

Perder a Ramírez por cualquier periodo de tiempo sería difícil, pero el hecho de no tenerlo durante la recta final de la temporada es especialmente desafiante para los Indios, que han batallado con las lesiones toda la campaña.

“Hay dos maneras de verlo: puedes sentir lástima de ti mismo, lo cual probablemente no termina bien”, subrayó Francona. “O puedes elegir pelear y sentir que es nuestro momento de brillar. Y elegiría la segunda opción. Estoy consciente que es más difícil. Perdimos a un gran jugador. Eso no significa que no puedes ganar. Sólo lo hace un poco más difícil”.

Francona dijo que el cuerpo médico no cree que la lesión de Ramírez esté relacionada a las molestias previas.

Ramírez comenzó lento esta temporada _bateaba para .201 el 20 de junio_ pero ha estado jugando como un dos veces elegido al Juego de Estrellas otra vez y ha sido uno de los mejores bateadores de los Indios. Ramírez siempre ha sido un jugador de élite a la defensiva, y la defensa de los Indios podría sufrir sin él en el costado izquierdo del cuadro.

Ramírez batea para .254 con 33 dobles, 20 jonrones y 75 impulsadas en 126 juegos.