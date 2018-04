Informe: Irán destruye fosas comunes de ejecutados en 1988

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán está destruyendo o reurbanizando lugares donde hay fosas comunes que contienen los cadáveres de personas ejecutadas durante una purga en la que murieron unas 5.000 personas en 1988, de acuerdo con un informe difundido el lunes.

El informe conjunto del grupo Justicia para Irán y Amnistía Internacional llama de nuevo la atención a las ejecuciones efectuadas hace casi 30 años cerca del final del sangriento conflicto entre Irán e Irak.

Aunque en gran medida no se hablaba de ello en forma pública desde entonces, el tema de las ejecuciones surgió en Irán en 2016 cuando se difundió la grabación de un alto funcionario de entonces que condenó los asesinatos y los describió como “el crimen más grande en la historia de la República Islámica”.

La misión de Irán ante Naciones Unidas no atendió de momento una solicitud para que hiciera declaraciones sobre el informe.

“Aún no se ha convertido en una parte de la historia”, afirmó Shadi Sadr, director ejecutivo de Justicia para Irán, a The Associated Press. “Mientras los responsables de los crímenes continúen en el poder... no es algo que pertenezca al pasado”.

Justicia para Irán afirmó en el informe que ha identificado más de 120 sitios en el país donde cree que hay fosas comunes. El documento se enfoca en siete lugares de los que el grupo asegura tiene testimonios, fotografías y evidencia de video, todo confiable, así como imágenes de satélite.

Señaló que las autoridades iraníes actúan de diversas formas en los lugares ubicados en varias provincias de Guilán, Azerbaiyán Oriental, Kurdistán, Juzestán, Jorasán Razaví y Teherán.

“Las acciones incluyen nivelar el terreno; ocultar fosas comunes debajo de nuevos lotes de entierro individuales; construir losas de concreto, inmuebles o caminos sobre fosas comunes; y convertir los sitios de las fosas comunes en vertederos de basura”, según el informe.

___

Jon Gambrell está en www.twitter.com/jongambrellap y sus artículos en http://apne.ws/2galNpz.