Investigan a obispo, tío de presidente chileno, por abusos

SANTIAGO DE CHILE (AP) — La Santa Sede inició una investigación preliminar para establecer la veracidad de una acusación de abuso sexual a un menor por parte del obispo emérito Bernardino Piñera, tío del presidente de Chile, Sebastián Piñera, informó el martes la Nunciatura Apostólica.

Con la acusación sobre Piñera, el obispo más anciano del mundo, con 103 años, suben a siete los obispos católicos chilenos investigados por abuso sexual y/o encubrimiento.

El papa Francisco acusó en 2018 a los obispos chilenos de estar acostumbrados a una cultura del abuso y del encubrimiento luego de que un par de sus investigadores especiales reuniera pruebas sobre centenares de abusos sexuales a menores de edad al interior de la Iglesia Católica local.

La iglesia de este país sudamericano no ha dejado de estremecerse con acusaciones de este tipo. A éstas se sumó el breve comunicado de la Nunciatura Apostólica, que hoy informó sobre la investigación contra Piñera y precisó que el abuso se habría cometido hace más de 50 años.

Monseñor Piñera, obispo emérito de La Serena, en el norte, reaccionó afirmado en un comunicado que siempre ha actuado con rectitud.

En tanto, el presidente Piñera señaló que “conociendo por casi 70 años a Bernardino Piñera como sobrino, me cuesta creer, porque conozco su conducta, su actitud de una vida entera". No obstante, el mandatario añadió que “toda denuncia debe investigarse y con rigor para verificar su verosimilitud y para esclarecer la verdad, y este caso no constituye una excepción”.

El 30 de julio se conoció que el sacerdote Renato Poblete, considerado casi un santo en el medio local y que lideró por años la obra benéfica Hogar de Cristo, abusó sexualmente de 22 mujeres, incluidas cuatro menores de edad, según informó la Compañía de Jesús en Chile tras recibir una investigación encargada sobre el asunto. Los casos de otras 24 mujeres están en estudio.

Informes de prensa que accedieron a los datos sobre Poblete, y que no han sido desmentidos, señalan que entre las abusadas había una menor de tres años.