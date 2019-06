Irán dice que Guardia Revolucionaria derribó un dron de EEUU

El petrolero japonés con bandera de Panamá Kokuka Courageous, que según la Marina de EEUU resultó dañado por una mina, anclado ante Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, durante un viaje organizado por la Marina para periodistas, el 19 de junio de 2019. (AP Foto/Fay Abuelgasim)

TEHERÁN, Irán (AP) — La Guardia Revolucionaria de Irán dijo el jueves que derribó un dron de Estados Unidos en un ambiente de creciente tensión entre Teherán y Washington por el colapso de su acuerdo nuclear. El ejército estadounidense declinó realizar comentarios de inmediato.

El supuesto derribo de un RQ-4 Global Hawk se produjo luego de que el ejército de Estados Unidos denunciase antes que Irán disparó un misil a otro avión no tripulado la semana pasada en respuesta al ataque a dos petroleros cerca del Golfo de Omán. Washington culpa a Teherán del ataque a los barcos, algo que la República Islámica niega.

Los ataques se producen en un escenario de elevada tensión entre las dos naciones tras la decisión de Donald Trump de retirarse del acuerdo nuclear entre las potencias mundiales y Teherán hace un año. La Casa Blanca dijo por su parte que estaba al tanto de los reportes de un ataque con misiles en Arabia Saudí en medio de la campaña de los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, contra el reino.

Irán cuadruplicó recientemente su producción de uranio enriquecido a bajo nivel y amenazó con aumentar el grado de enriquecimiento a niveles armamentísticos, en su intento por presionar a Europa para revisar el pacto de 2015.

En las últimas semanas, Estados Unidos envió un portaaviones a Oriente Medio y desplegó tropas adicionales a las decenas de miles de soldados que ya tiene en la región. Además, se registraron misteriosos ataques contra petroleros y los hutíes lanzaron drones cargados con bombas a Arabia Saudí.

Todo esto elevó los temores a que un error de cálculo o un aumento de las tensiones empujen a Washington y Teherán a un conflicto abierto casi 40 años después de la Revolución Islámica iraní.

La Guardia Revolucionaria, una entidad paramilitar que responde solo ante el líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei, dijo que derribó el avión no tripulado el jueves por la mañana, cuando entró en el espacio aéreo iraní en el distrito de Kouhmobarak, en la provincia sureña de Hormozgan. Kouhmobarak está a unos 1.200 kilómetros (750 millas) al sureste de Teherán y está cerca del Estrecho de Ormuz.

La agencia noticiosa estatal iraní IRNA, citando a la Guardia Revolucionaria, identificó el aparato derribado como un RQ-4 Global Hawk.

El capitán Bill Urban, vocero del Comando Central de Estados Unidos, declinó realizar comentarios al ser preguntado sobre un supuesto incidente con un dron.

Sin embargo, dijo a The Associated Press que "No había ningún dron sobre territorio iraní”.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, apuntó que Trump había sido "informado sobre los reportes de un ataque con misiles en el reino de Arabia Saudí”.

"Estamos monitoreando la situación de cerca y seguimos consultando con nuestros socios y aliados”, agregó Sanders.

La televisora hutí de noticias por satélite Al-Masirah reportó que los rebeldes atacaron una central eléctrica en Jizan, cerca de la frontera entre el reino y Yemen, con un misil de crucero. Medios estatales y funcionarios saudíes no reportaron de inmediato ningún ataque con proyectiles el jueves.

Una coalición liderada por Arabia Saudí lucha contra los hutíes desde marzo de 2015 en Yemen, el país más pobre del mundo árabe, que está al borde de la hambruna por el conflicto. En las últimas semanas, los rebeldes lanzaron una nueva campaña de misiles y drones con bombas a Arabia Saudí.

Gambrell informó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos.