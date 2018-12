Kendrick Lamar es el más nominado a los Grammy

NUEVA YORK (AP) — La música de "Black Panther" con Kendrick Lamar tendrá un papel protagónico en los Grammy 2019 para los que también habrá una gran representación femenina en las cuatro categorías principales de los premios, tras un año en el que su presencia apenas se sintió.

La Academia de la Grabación anunció el viernes las nominaciones a la 61ª entrega de los Grammy en la que Lamar es el principal contendiente con ocho nominaciones, incluyendo siete por su música para la película de Marvel Sutdios protagonizada por Chadwick Boseman y Michael B. Jordan. "Black Panther: The Album, Music From and Inspired By" compite por el premio al álbum del año, una categoría en la que las mujeres son cinco de los ocho nominados. Cardi B, Kacey Musgraves, Janelle Monae, H.E.R. y Brandi Carlile también se medirán por el máximo galardón junto con Drake y Post Malone.

La próxima entrega de los Grammy será la primera en la que la academia amplíe sus cuatro categorías principales de cinco a ocho nominados.

La mención para “Panther” también le dará a Lamar la oportunidad de ganar el premio al álbum del año después de perderlo en tres ocasiones. Su más reciente derrota fue en febrero cuando su aclamado álbum "DAMN" fue superado por "24K Magic" de Bruno Mars, a pesar de que el proyecto de Lamar ganó un Pulitzer dos meses después, convirtiéndolo en el primer artista de música no clásica o jazz en recibir ese prestigioso premio.

El éxito de Lamar con SZA "All the Stars", está nominado a grabación y canción del año (el segundo de los cuales es un premio para los compositores). Cinco canciones más consiguieron nominaciones en ambas categorías incluyendo "Shallow" de Lady Gaga y Bradley Cooper de la película "A Star Is Born"; "This Is America" de Childish Gambino; "God's Plan" de Drake; "The Middle" de Zedd, Maren Morris y Grey, y "The Joke" de Carlile.

"Boo'd Up" de Ella Mai e "In My Blood" de Shawn Mendes fueron nominadas a canción del año mientras que "Rockstar" de Post Malone y "I Like It" de Cardi B con Bad Bunny y J Balvin, completan las nominaciones grabación del año.

Después de Lamar, Drake consiguió siete nominaciones. Pero pesar de ser competir por el premio a álbum del año, quedó sorprendentemente fuera de la categoría de mejor álbum de rap, donde su rival Pusha T obtuvo una nominación.

El colaborador frecuente de Drake, el productor Boi-1Da, obtuvo seis nominaciones al igual que Carlile, quien también tiene una mención en la categoría de American Roots.

Cardi B, Gaga, H.E.R., Morris, Gambino, el productor Sounwave y el ingeniero Mike Bozzi compiten en cinco categorías cada uno.

Las nominaciones para los Grammy 2019 son muy diferentes de las de este año en los que las mujeres quedaron subrepresentadas en las cuatro categorías principales. Ahora seis de los ocho nominados a mejor nuevo artista son mujeres, incluyendo a H.E.R., Chloe x Halle, Dua Lipa, Margo Price, Bebe Rexha y Jorja Smith. La banda de rock Greta Van Fleet y el cantante country Luke Combs completan esa categoría.

El director general de la Academia de la Grabación Neil Portnow fue criticado este año en los Grammy cuando dijo que las mujeres tienen que “salir adelante” al preguntarle sobre la falta de representación femenina en las principales categorías, lo que después reconoció fue una “mala elección” de palabras. Esto llevó a que la academia creara un grupo de trabajo enfocado en inclusión y diversidad; Portnow también anunció que dejará de dirigir la academia en 2019.

“En diferentes años puede haber más personas nominadas de un área o de un género o de un género musical o de algún grupo étnico que estén haciendo grabaciones y consigan el éxito con ellas más que en otro año. Así que de muchas maneras somos simplemente un reflejo de eso”, dijo Portnow en una entrevista con The Associated Press. "Claramente este año hubo muchas mujeres que no sólo hicieron música, sino que hicieron gran música y música que resuena con nuestros colegas votantes en términos de excelencia, así que eso definitivamente es destacado”.

Otro de los logros para las mujeres se dio en la categoría de productor no clásico del año, donde la compositora Linda Perry fue nominada. Es la séptima mujer que compite para el premio en su historia y la primera desde 2004.

“Linda representa lo que esperamos que se vuelva la norma, es decir la eliminación de la disparidad de género en la producción y la ingeniería en nuestra industria”, dijo Portnow.

Perry competirá con Pharrell Williams, Boi-1Da, Larry Klein y Kanye West, quien sólo tuvo esa nominación.

Taylor Swift, quien ha ganado en dos ocasiones el premio al álbum del año, también está nominada únicamente en una categoría. Su álbum "reputation" compite como mejor álbum pop vocal. Justin Timberlake, cuyo álbum "Man of the Woods" no tuvo buena recepción este año, consiguió una nominación por "Say Something", su colaboración con Chris Stapleton.

Los Grammy entregarán los premios de sus 84 categorías en vivo dese el Staples Center en Los Angeles el 10 de febrero de 2019.

