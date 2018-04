Kenia censura su primera película en Cannes por lesbianismo

NAIROBI, Kenia (AP) — El primer largometraje keniano que será estrenado en el Festival de Cine de Cannes ha sido prohibido en su propio país tras ser acusado de tener “claras intenciones de promover el lesbianismo en contra de la ley”.

La directora Wanuri Kahiu dijo que lamentaba profundamente confirmar que “Rafiki” o “amiga” en lengua suajili,? fue censurada por la Junta de Clasificación Cinematográfica de Kenia. La película narra la historia de amor de dos mujeres y se estrenará el próximo mes en Cannes.

En Kenia, los homosexuales pueden ser castigados con hasta 14 años de prisión por tener relaciones sexuales. Muchos países en África tienen leyes en contra de la homosexualidad y muchas personas son víctimas de acoso y amenazas físicas.

"Creo que hay audiencias con un criterio propio no solo en Kenia sino en todo el mundo, que pueden juzgar lo que es bueno y malo y no se trata de lo que establece la Junta de Clasificación Cinematográfica de Kenia", dijo Kahiu a The Associated Press. La cineasta agregó ha tratado que el largometraje sea clasificado como apto para personas mayores de 18 años.

"Es limitar la libertad de expresión de los artistas en el país y por lo tanto el crecimiento de la industria", puntualizó Kahiu.

En entrevistas previas, Kahiu había dicho que estaba nerviosa por la recepción de la cinta en Kenia pero que contó con el apoyo de autoridades y la industria cinematográfica local.

Sin embargo el viernes, la junta acusó a los productores de alterar el guion original que tenía permiso de producción y dijo que "tomará las medidas legales para que respondan por sus acciones". El guion original no tenía escenas románticas entre actrices, dijo la junta.

"Consideramos que la moraleja de la historia de esta película es legitimar el lesbianismo en Kenia", dijo la junta en un comunicado. "Cualquier intento por presentar y normalizar la homosexualidad en Kenia es contrario a la ley y la Constitución y debe de ser resistido".

La junta dijo que este mes se reunió con la directora y le pidió que cortara las partes "ofensivas" de la cinta. En vez de eso, la junta dijo que la directora les dijo el miércoles que siguiera adelante y tomara una decisión.

Grupos de activistas gay rápidamente condenaron la censura, mientras que el festival de Cannes compartió las declaraciones de Kahui en Twitter.

La prohibición a la cinta llega en un momento en el que la Corte Suprema de Kenia ha comenzado a escuchar argumentos en un caso que impugna partes del código penal que parecen tener como objetivo la comunidad LGBT. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Homosexuales señala que las secciones que se están revisando van en contra de la Constitución y le niega derechos básicos a la comunidad al criminalizar las relaciones consensuales entre adultos del mismo sexo.

Se espera que la corte anuncie el lunes una fecha para su fallo.