Kovac y Frankfurt amargan a Bayern en la Copa de Alemania





Photo: Michael Sohn, AP Image 1 of / 2 Caption Close Image 1 of 2 Kevin Prince Boateng, del Eintracht Frankfurt, alza la Copa de Alemania, luego de vencer en la final al Bayern Múnich, el sábado 19 de mayo de 2018 (AP Foto/Michael Sohn) Kevin Prince Boateng, del Eintracht Frankfurt, alza la Copa de Alemania, luego de vencer en la final al Bayern Múnich, el sábado 19 de mayo de 2018 (AP Foto/Michael Sohn) Photo: Michael Sohn, AP Image 2 of 2 El técnico de Frankfurt Niko Kovac (izquierda) charla con su contraparte del Bayern Múnich Jupp Heynckes previo a la final de la Copa de Alemania, en Berlín, el sábado 19 de mayo de 2018. (AP Foto/Michael Sohn) less El técnico de Frankfurt Niko Kovac (izquierda) charla con su contraparte del Bayern Múnich Jupp Heynckes previo a la final de la Copa de Alemania, en Berlín, el sábado 19 de mayo de 2018. (AP Foto/Michael ... more Photo: Michael Sohn, AP Kovac y Frankfurt amargan a Bayern en la Copa de Alemania 1 / 2 Back to Gallery

BERLÍN (AP) — Niko Kovac amargó a su futuro club al llevar el sábado al Eintracht Frankfurt a la victoria por 3-1 sobre el Bayern Múnich en la final de la Copa de Alemania.

El técnico del Frankfurt, que reemplazará a Jupp Heynckes en Múnich la próxima temporada, orquestó un partido de mucho oficio por su actual equipo, coronado por el doblete de Ante Rebic. El extremo croata anotó a los 11 minutos para abrir el marcador y su tanto a los 82 significó la ventaja.

Robert Lewandowski convirtió el gol del empate transitorio para el Bayern a los 52.

El Bayern pudo haber recibido un penal en los descuentos, pero el silbante Felix Zwayer no lo decretó tras consultar el videoarbitraje. Acto seguido, Mijat Gacinovic sentenció para el Frankfurt al culminar un contragolpe.

“Es increíble”, comentó Kevin-Prince Boateng, del Frankfurt, quien regresó a Berlín, su ciudad natal. “Todos dijeron que nos vencerían, y fuimos nosotros quienes vencimos al Bayern Múnich”.

Se trata del primer título del Frankfurt en 30 años y también visa el boleto para la Liga Europa la próxima temporada.

“Peleamos, y los que luchan y creen en sí mismos son recompensados. Estoy muy orgulloso”, expresó Boateng.

Kovac se despide con un título, luego que su equipo perdió el año pasado ante Borussia Dortmund en la final del torneo que pone fin a la temporada del fútbol alemán.

“Este año tenemos sentimientos positivos y agradables”, destacó Kovac, mientras trataba de contener las lágrimas. “Estoy triste por marcharme. Sé adónde me voy, pero he experimentado aquí dos años y medio maravillosos, y lo que hemos logrado aquí fue grande. Me voy de un equipo con gran carácter y con grandes jugadores”.

El Bayern, por su parte, se conforma con otro título de la Bundesliga, tras frustrarse su intento por un triplete. Sucumbió ante el Real Madrid en las semifinales de la Liga de Campeones.