El vicepresidente estadounidense Mike Pence estrecha la mano de Rosa María Paya, hija del fallecido disidente cubano Oswaldo Paya, tras entrevistarse en la residencia del embajador de Estados Unidos, en Lima, Perú, el viernes 13 de abril de 2018. (AP Foto/Karel Navarro)

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, al centro, camina junto a la guardia de honor a su arribo a Lima, Perú, para asistir a la Cumbre de las Américas el viernes 13 de abril de 2018. (AP Foto/Juan Pablo Azabache)

El presidente brasileño Michel Temer baja de la escalera de su avión a su llegada a la Cumbre de las Américas en Lima, Perú, el viernes 13 de abril de 2018. (AP Foto/Juan Pablo Azabache)

El vicepresidente estadounidense Mike Pence estrecha la mano del diplomático peruano Gustavo Bravo a su llegada al aeropuerto internacional Jorge Chávez en Lima, Perú, el viernes 13 de abril de 2018. (AP Foto/Karel Navarro)

LO ULTIMO: Delegación de Cuba critica a secretario de la OEA

LIMA (AP) — Lo más reciente sobre los acontecimientos previos a la VIII Cumbre de las Américas.

Todas las horas son locales.

__

20.55

Una delegación cubana encabezada por el vicecanciller Rogelio Sierra y otros tres funcionarios cubanos abandonó la sede de la VIII Cumbre de las Américas mientras el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, leía su discurso sobre el combate a la corrupción.

Sierra dijo a reporteros afuera de la sede que se retiraron de la sesión del viernes en protesta por las frecuentes declaraciones del uruguayo sobre la política interna de Cuba.

"La tarde de ayer (jueves) Almagro pronunció declaraciones muy ofensivas sobre Cuba y sus autoridades", dijo luego Sierra a periodistas. En un evento organizado en Lima el jueves por disidentes del gobierno de Castro, Almagro dijo que "no podemos permitir que el pueblo cubano siga subyugado por una dictadura infame". Los funcionarios cubanos añadieron que sólo se retiraron de la sesión nocturna del viernes, pero que el sábado sí participarán del evento hemisférico.

__

19.45

La VIII Cumbre de las Américas empezó el viernes sin la presencia de algunos de sus protagonistas más esperados.

La cita, que constituye la mayor oportunidad de Estados Unidos para promover una agenda hemisférica con el resto de la región, no tenía entre sus asistentes al mandatario estadounidense Donald Trump ni a los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela y Raúl Castro de Cuba.

Este año el tema central es la lucha contra la corrupción.

El presidente peruano Martín Vizcarra dijo en su discurso inaugural que la corrupción “trunca los sueños de millones de ciudadanos” y, con cifras del Banco Mundial, recordó que anualmente se pierde en coimas el 2% del producto interno bruto del hemisferio.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, el uruguayo Luis Almagro, dijo luego que “el corrupto y el opresor son parientes cercanos: el opresor navega en las aguas de la corrupción y el corrupto oportunista no encuentra mejores aguas para navegar que en las dictaduras”. No mencionó a ningún país en particular.

__

19.10

El vicepresidente estadounidense Mike Pence se reunió el viernes con una líder opositora cubana al margen de la Cumbre de las Américas en Perú.

Pence le dijo a Rosa María Paya Acevedo que el gobierno de Donald Trump respalda al pueblo cubano.

Trump ha dado marcha atrás a parte del acercamiento diplomático con la isla ordenado por el presidente Barack Obama.

Las relaciones entre ambos países también se han tensado por una serie de misteriosos ataques sónicos que diplomáticos estadounidenses en La Habana dicen les han dejado secuelas en su salud, entre ellos jaquecas, fallas en la audición y conmociones cerebrales.

___

18.00

El presidente mexicano Enrique Peña Nieto y el vicepresidente estadounidense Mike Pence se reunirán al margen de la Cumbre de las Américas en un contexto de tensiones entre ambos gobiernos.

En un comunicado, la oficina de Peña Nieto indicó el viernes que se entrevistarán el sábado en la mañana en Lima, donde se efectúa la cumbre, y hablarán sobre las relaciones bilaterales. Será la primera reunión entre ambos funcionarios.

Recientemente, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó el emplazamiento de tropas de la Guardia Nacional en la frontera con México para combatir el narcotráfico y la inmigración ilegal.

Peña Nieto y los candidatos presidenciales de México criticaron la semana pasada la decisión de Trump en una inusual muestra de unidad.

__

17.58

Los presidentes de Brasil, Michel Temer, y de Chile, Sebastián Piñera, llegan a Lima para participar de la VIII Cumbre de las Américas, donde la lucha contra la corrupción y las críticas al gobierno del presidente de venezolano Nicolás Maduro serán algunos de los temas claves de la cita.

Temer dijo brevemente a periodistas en Perú que no es una "costumbre" en Brasil cerrar sus fronteras, luego que la gobernadora Suely Campos, del estado brasileño de Roraima, colindante con Venezuela, lo solicitara ante la Corte Suprema.

El estado de Roraima pidió el viernes al Supremo Tribunal Federal el cierre temporal de la frontera por donde se calcula que entran entre 500 y 700 venezolanos por día, según datos oficiales.

Piñera dijo por su parte que en Venezuela "no hay democracia, no hay Estado de derecho, no hay respeto por los derechos humanos ni tampoco están organizadas elecciones limpias, transparentes", en referencia a los próximos comicios de mayo.

Los inmigrantes huyen de Venezuela acosados por una crisis económica que algunos expertos consideran más grave que la Gran Depresión de la década de 1930 en Estados Unidos.

__

17.25

Naciones Unidas expresa su "más profunda tristeza y enérgico repudio" a los asesinatos de los tres miembros del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, quienes estuvieron secuestrados en la frontera colombo-ecuatoriana por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Actos de lesa humanidad como los perpetrados contra este equipo periodístico son inaceptables. Representan una grave amenaza para la estabilidad de la región fronteriza entre Colombia y Ecuador e impiden el avance hacia una paz completa", dijo el organismo internacional en un comunicado.

El viernes, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno confirmó la muerte de los tres hombres de prensa al tiempo que Ecuador y Colombia lanzaron una ofensiva militar en la región fronteriza donde los comunicadores habían sido secuestrados el 26 de marzo.

__

16.55

El vicepresidente estadounidense Mike Pence dice que Estados Unidos proporcionará casi 16 millones de dólares en ayuda humanitaria para los venezolanos que han huido de su país por la crisis en el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Pence dijo el viernes en Lima que los fondos ayudarán a los venezolanos en Colombia y Brasil a tener acceso a agua potable, albergues, trabajo y oportunidades educativas.

El vicepresidente dijo que Maduro ha convertido a Venezuela en una dictadura. “Queremos dejar clara una cosa: estamos con el pueblo venezolano”.

Los fondos serán canalizados a través del Departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

Pence se encuentra en Lima para participar en la Cumbre de las Américas. Se reunirá con líderes de la oposición venezolana, entre ellos Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, y el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma.

__

16.54

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exige a los mandatarios reunidos en la VIII Cumbre de las Américas que “el brutal asesinato de estos tres nuevos mártires del periodismo no quede impune, así como todos los actos de violencia que a diario sufren los periodistas en el ejercicio de su labor”.

A través de un comunicado, la SIP pronunció su “repudio” al asesinato de estos miembros de la prensa y solicitó a las autoridades “que no hagan ninguna concesión al terror y que, frente a él, todos los países y las instituciones actúen con la máxima celeridad y energía, con respeto a los derechos humanos, para capturar a los criminales y someterlos a la justicia”.

El documento también envió solidaridad y condolencias de la prensa hemisférica a los familiares de las víctimas.

__

15.59

La Cancillería cubana informa que el presidente Raúl Castro no encabezará la delegación de su país a la VIII Cumbre de las Américas que sesionará en Lima, Perú.

El comunicado de la dependencia despejó la incógnita sobre la presencia de Castro en el foro, en el cual en los días previos se enfrentaron cubanos simpatizantes del gobierno y opositores apoyados por organizaciones de exiliados.

Cuba estará representada por el canciller Bruno Rodríguez, indicó el mensaje oficial.

__

15.25

Decenas de periodistas de varios países de la región guardaron un minuto de silencio en la sede de la Cumbre de las Américas por la muerte de tres integrantes del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, asesinados tras ser secuestrados por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las mujeres y hombres de prensa dejaron sus cámaras, micrófonos y libretas de apuntes sobre las mesas de una sala de redacción dentro del centro de convenciones de la cita regional y recordaron al periodista Javier Ortega, al fotógrafo Paúl Rivas y al conductor Efraín Ortega, que fueron tomados cautivos el 26 de marzo. Sus captores exigían un canje por tres presos y la rotura de un convenio antidrogas entre Ecuador y Colombia.

Alcibiades Onofre, un periodista de la cadena ecuatoriana de noticias TC Televisión, dijo que estaba conmovido por el brutal ataque a la prensa y lamentó que los gobiernos de Ecuador y Colombia no hayan actuado "con cuidado".

La canciller ecuatoriana María Fernanda Espinoza y el presidente de Colombia Juan Manuel Santos tenían prevista una reunión por la tarde en un hotel de la capital para tratar el asunto de la muerte de los periodistas.

__

12.58

El presidente de México dice en una cita empresarial previa a la Cumbre de las Américas que Estados Unidos tiene “la puerta abierta” para reintegrarse al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), un pacto comercial del cual la administración de Donald Trump se retiró en 2017.

Enrique Peña Nieto comentó que el TPP es un “gran instrumento de apertura económica” para los 11 países de América y Asia que lo integran al momento. “Fue un acuerdo donde estuvo originalmente Estados Unidos y donde México y Canadá lo promovimos de manera insistente”.

Trump reveló el jueves su intención de reintegrarse al TPP ante un grupo de legisladores durante una reunión para tratar temas comerciales en la Casa Blanca. El deseo de Trump ocurre en momentos en los que enfrenta presión de los republicanos de estados agrícolas, quienes están preocupados de que las políticas comerciales proteccionistas deriven en una guerra comercial con China que afectaría las zonas rurales de Estados Unidos.

Las intenciones de Trump se presentan después de que los otros 11 países miembros del TPP firmaran el pacto el mes pasado en Chile. El acuerdo pretende establecer un comercio más libre en la región Asia-Pacífico y presionar a China a que abra sus mercados a la competencia y que, tal vez, eventualmente, ingrese al bloque.

Los 11 países miembros son Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

___

11.45

Los demócratas del Senado exhortan al vicepresidente Mike Pence a aprovechar su viaje a Lima para reestablecer las relaciones con una región donde afirman que la retórica del presidente Donald Trump contra la inmigración está afectando la influencia de Estados Unidos.

Una carta escrita por el demócrata de Nueva Jersey, Bob Menéndez, y 13 colegas del Senado indica que los comentarios despectivos de Trump sobre los inmigrantes mexicanos y de Haití son "perjudiciales para las relaciones críticas que necesitamos para promover nuestros propios intereses nacionales".

La misiva también cuestiona a la administración Trump por los profundos recortes en la ayuda extranjera, poniendo fin al programa de Acción Diferida para las Llegadas en Infancia de los llamados "dreamers" --menores llevados por sus padres a Estados Unidos sin autorización-- y por su decisión de seguir adelante con los planes de construir un muro en la frontera con México.

La carta, a la que The Associated Press tuvo acceso, culpa a esas políticas por la disminución del apoyo a Estados Unidos en la región en un momento en que China y Rusia registran importantes avances.

Los senadores animan a Trump a abandonar su política de "América Primero" a la que califican de divisiva "y a adoptar en su lugar una política de 'Américas juntas'". Dicen que eso "promovería nuestros intereses estratégicos en el Hemisferio Occidental, involucraría a nuestros vecinos de una manera respetuosa, y construiría sobre nuestros valores compartidos".

___

09.55

Una creciente lista de líderes se une al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la decisión de enviar a un reemplazo a la VIII Cumbre de las Américas.

La reunión regional de líderes del Hemisferio Occidental comenzará la tarde del viernes en Perú sin la presencia de al menos otros cuatro presidentes además de Trump.

El cubano Raúl Castro y el mandatario de Nicaragua Daniel Ortega aún no han confirmado su asistencia, dijo a The Associated Press la cancillería de Perú, el país anfitrión.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, regresó a su país después de que aparecieran fotos que indicaban que tres periodistas secuestrados por un grupo disidente colombiano habrían sido asesinados.

Líderes de El Salvador, Guatemala y Paraguay anunciaron en los últimos días que enviarían suplentes porque debían ocuparse de asuntos domésticos.

Algunos observadores creen que la lista cada vez más reducida de presidentes programados para asistir podría ser indicativa de que los líderes están rebajando la prioridad que otorgan a la cumbre.

___

09.29

Algunos malos hábitos son difíciles de erradicar cuando se trata de políticos estadounidenses que viajan a América Latina.

El último error vino de la Casa Blanca antes del viaje del vicepresidente Mike Pence a Perú para asistir a la Cumbre de las Américas. La instrucción enviada a la prensa por la oficina de Pence inicialmente dijo que el vicepresidente asistiría a un banquete el viernes ofrecido por el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski. Pero Kuczynski renunció el mes pasado en medio de un escándalo de corrupción y fue reemplazado por Martín Vizcarra.

Para el viernes el error había sido corregido.

El presidente de Estados Unidos Ronald Reagan en 1982 levantó su copa en compañía del presidente de Brasil para brindar por el pueblo de Bolivia.

Cuando le señalaron el error, bromeó: "Lo siento, vamos a ir ahora para allá", dijo. Pero no era así y en su lugar viajó a continuación a Colombia.