Libanés cumple 42 días atrapado en aeropuerto de Ecuador

QUITO (AP) — Cualquier parecido con un icónico filme de Steven Spielberg es mera coincidencia: un libanés cumplió este lunes 42 días atrapado en el aeropuerto ecuatoriano de Guayaquil adonde llegó deportado desde Lima debido a que no tiene documentos migratorios ni de identidad.

El extranjero identificado como Nizam Hussein Shalak, de 56 años, viajaba desde Guayaquil a su país con escala en Perú y España pero al llegar a Europa se percató de que había perdido sus documentos personales, tras lo cual empezó una verdadera odisea.

La cancillería ecuatoriana precisó que Hussein Shalak permanece en la terminal aérea en situación de inadmisión por falta de documentos.

“Al no haber pasado migración legalmente no está en el país. El único órgano competente para emitirle un documento de viaje es el consulado de Líbano en Bogotá, quienes no han respondido a las varias insistencias para que lo hagan", afirmó ese organismo.

Añadió que los esfuerzos de las autoridades ecuatorianas están enfocados en conseguir que Líbano le extienda un documento de viaje a fin de que pueda regresar a su país.

El caso fue dado a conocer por el diario El Universo que entrevistó telefónicamente al extranjero, que no habla español, y que replica en la vida real la película “La terminal” estelarizada por Tom Hanks.

El libanés duerme sobre las sillas de la sala de embarque y pasa inadvertido entre la gente. Para alimentarse utiliza tickets que canjea por comida y el personal de seguridad de la terminal aérea le permite el acceso a una zona de seguridad para que pueda bañarse cada tres o cuatro días.

El reporte también señala que tras perder sus documentos Hussein Shalak inicialmente estuvo 10 días en una salsa de embarque del aeropuerto de Barcelona, luego fue deportado a Lima, donde estuvo 12 días en situación similar, y finalmente recaló en Guayaquil.