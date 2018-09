Enfrentamientos en Trípoli dejan 61 muertos

BENGASI, Libia (AP) — El número de fallecidos durante más de una semana de enfrentamientos entre grupos armados rivales en la capital libia, Trípoli, aumentó a al menos 61 personas, entre ellas varios civiles, informaron el martes las autoridades libias, mientras la ONU expresaba su alarma sobre el destino de los migrantes detenidos y los libios ya desplazados por años de disturbios.

La misión de la ONU en Libia dijo a última hora del martes que las milicias en guerra habían acordado un alto el fuego, pero no estaba claro si la violencia había terminado.

Los enfrentamientos estallaron la semana pasada cuando la Séptima Brigada _milicias que provienen de Tarhouna, un pueblo a unos 60 kilómetros al sur de Trípoli_ atacó barrios del sur de la capital. Las Brigadas Revolucionarias de Trípoli y la Brigada Nawasi _milicias que apoyan al gobierno legitimado por la ONU en Trípoli_ han venido a la defensa de la ciudad.

Además de los muertos, al menos 159 personas han resultado heridas desde entonces, y doce personas siguen desaparecidas, informó el martes Malek Merset, quien trabaja en el Ministerio de Salud libio.

Libia se sumió en el caos tras el levantamiento que derrocó al dictador Moamar Gadafi en 2011 y que condujo a su muerte. En la actualidad, el país está gobernado por dos facciones rivales asentadas en Trípoli y en el este, y cada una está respaldada por una serie de milicias que ostentan el poder real sobre el terreno. Otros grupos armados han forjado feudos en todo el país y muchos se han beneficiado del contrabando y la extorsión.

El martes, un proyectil aterrizó dentro de un antiguo complejo de la embajada de Estados Unidos en Trípoli, provocando un fuego que encendió un tanque de combustible, dijo un funcionario de la embajada. Nadie resultó herido y el fuego no llegó al edificio en sí, agregó el funcionario, que no estaba autorizado a informar a los medios de comunicación y habló con la condición de no ser identificado.

La embajada, que fue reubicada a Túnez durante los intensos combates de 2014, tuiteó que el complejo "no fue afectado por el incendio del tanque de combustible de hoy, que ocurrió en las inmediaciones".

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Ginebra, ha expresado su preocupación por el impacto de la lucha en los migrantes y desplazados internos. La portavoz del ACNUDH, Liz Throssell, dijo el martes que algunos de los casi 8.000 migrantes detenidos arbitrariamente están atrapados en centros de detención en zonas de combate sin acceso a alimentos ni tratamiento médico.

Dijo que por lo menos 21 civiles han muerto desde el 26 de agosto, entre ellos dos mujeres y dos niños.

El gobierno respaldado por la ONU declaró el estado de emergencia en Trípoli y sus alrededores. Delegaciones de las partes beligerantes se reunieron el martes en la ciudad de Zawiya, al oeste de Trípoli. Más tarde, la misión de la ONU tuiteó que las partes beligerantes habían llegado a un acuerdo de alto el fuego y para reabrir el aeropuerto de Trípoli.

También el martes, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados llamó a las partes en lucha a "proteger a los civiles y a la infraestructura civil y permitir el paso seguro para quienes buscan refugio en áreas más seguras".

El analista político Mohamed Buisier dijo que se esperaba la lucha debido a que los grupos armados que protegían al gobierno en Trípoli estaban recibiendo "más porciones de incentivos financieros".

"Esto es algo normal después de años de fracaso... Estamos en una nueva fase en la que nadie puede despojar a las milicias de sus armas. Libia necesita una fuerza internacional de mantenimiento de la paz", opinó.

La misión de la ONU en Libia pidió el martes que haya un "dialogo urgente sobre la situación de seguridad" en la capital.

___

Magdy reportó desde El Cairo.