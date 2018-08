Liev Schreiber niega haber agredido a fotógrafo

NYACK, Nueva York, EE.UU. (AP) — Liev Schreiber negó que haya agredido a un fotógrafo local en un suburbio de Nueva York mientras se encontraba allí filmando la popular serie de Showtime "Ray Donovan".

El actor de 50 años fue acusado de acoso luego que el fotógrafo Sherwood Martinelli denunció que Schreiber le dañó la cámara cuando trató de fotografiarlo el 7 de junio.

Schreiber compareció el martes con su abogado en un juzgado en Nyack para pedirle al juez que desestime el caso. El juez anunciará su decisión el 20 de septiembre.

"Yo nunca lo toqué. Nunca toqué su cuerpo con mi cuerpo", dijo Schreiber a The Journal News mientras caminaba hacia su auto afuera de la corte. Admitió que se había enojado pero no proporcionó detalles: "No tengo más nada que decir".

El abogado de Schreiber, Jonathan Ripps, dijo que Schreiber está acusado de apartar la cámara de un empujón luego que el flash se disparó. Dijo que la acusación "no asciende al nivel de quebrantamiento de la ley".

Martinelli, quien estuvo en la audiencia tomando fotos, gritó "mentiroso" cuando el actor se montó en su auto y se fue manejando.

"Es una total y completa injusticia", dijo Martinelli. "Es una demostración de que el sistema judicial ... solo es para los ricos y la élite. Debido a que (Schreiber) es alguien especial, se está saliendo con la suya".