Lindor quiere ganar y quedarse en Cleveland

GOODYEAR, Arizona, EE.UU. (AP) — Francisco Lindor no quiere ir a ningún lado por ahora. Y si se sale con la suya, el boricua se quedará en Cleveland.

“Mi objetivo en este año es ganar aquí”, dijo el lunes el campocorto cuatro veces elegido al Juego de Estrellas, tras el primer entrenamiento de pretemporada de los Indios con plantel completo. “Quiero ganar aquí. Quiero quedarme aquí en Cleveland. Ésta es mi casa. No juego para que me canjeen ni para ponerme en una buena situación de que haya un canje... Juego para ganar. Quiero ganar aquí”.

No hay forma de conocer el futuro de Lindor. Tiene contrato por dos temporadas más, pero los Indios difícilmente podrían costear su permanencia, y es posible que tangan que cederlo mediante un trueque en algún momento, en vez de correr el riesgo de que se marche como agente libre en 2021.

Lindor no puede preocuparse por lo que ocurrirá o no. Trata de concentrarse en el aquí y el ahora.

“Me enfoco en lo que tengo frente a mí”, comentó. “Tenemos un gran grupo de chicos en el clubhouse, un gran personal de coaches. Quiero pasar todo el año con ellos y ganar”.

La racha de los Indios, de tres años consecutivos clasificándose a los playoffs, concluyó la temporada anterior con una foja de 93-69. Cleveland quedó en el segundo puesto de la División Central de la Liga Americana, detrás de Minnesota.

Los Indios no lucen en el papel como el mejor equipo para esta campaña, pero a Lindor eso no lo inquieta.

“Me encanta hacer que quienes dudan se callen”, recalcó.

El torpedero de Caguas indicó que la antesala de esta campaña no es distinta de otras, pese a que no sabe si se quedará todo el año con los Indios.

“No es algo raro”, dijo. “Ésta es mi casa. Estoy acostumbrado a estos chicos y a los coaches”.

Aunque está al tanto de los rumores sobre un canje, que abundaron en el receso entre campañas, Lindor aseguró que se ha concentrado en ser “una mejor persona, un mejor hermano, hijo, sobrino, primo, y no tanto en prestar atención a lo que pasa con los equipos”.

“Esto es un negocio... Te pueden canjear en cualquier momento”, reconoció.

Los Indios se han acercado a Lindor en ocasiones anteriores, para plantearle contratos de largo plazo. El pelotero de 26 años ha rechazado las ofertas hasta ahora, y es difícil imaginar que el club ofrezca dinero suficiente para satisfacer las aspiraciones del puertorriqueño.

Pese a todo, persiste la posibilidad de que Lindor permanezca en Cleveland.

“Si las negociaciones o cualquier otra cosa tiene sentido, esto ocurrirá”, dijo Lindor. “El equipo no está quebrado, la liga tampoco. Hay dinero. Pero si esto tiene sentido para ambas partes va a pasar, si no, no pasará. Dios tiene un plan y creo en lo que tiene para mí. Si quiere que yo esté aquí en Cleveland o en otro lugar, tengo que demostrar cuánto quiero estar acá y el equipo tiene que hacer lo mismo. Es cuestión de que las cosas tengan sentido”.