Lista de nominados a los American Music Awards 2019

Ozuna recibe el Latin American Music Award a la canción del año por "Taki Taki" el jueves 17 de octubre del 2019 en el Teatro Dolby en Los Angeles. El cantante puertorriqueño de trap y reggaetón fue nominado el jueves al American Music Award al artista latino favorito junto con J Balvin y Bad Bunny. (Foto por Chris Pizzello/Invision/AP) less Ozuna recibe el Latin American Music Award a la canción del año por "Taki Taki" el jueves 17 de octubre del 2019 en el Teatro Dolby en Los Angeles. El cantante puertorriqueño de trap y reggaetón fue ... more Photo: Chris Pizzello, Chris Pizzello/Invision/AP Photo: Chris Pizzello, Chris Pizzello/Invision/AP Image 1 of / 1 Caption Close Lista de nominados a los American Music Awards 2019 1 / 1 Back to Gallery

NUEVA YORK (AP) — Lista completa de nominados a los American Music Awards 2019, según se anunció el jueves. Los AMAs se entregarán el 24 de noviembre en Los Ángeles.

_Artista del año: Drake, Ariana Grande, Halsey, Post Malone, Taylor Swift.

_Nuevo artista del año: Luke Combs, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Ella Mai.

_Colaboración del año: Lady Gaga y Bradley Cooper, “Shallow”; Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”; Marshmello y Bastille, “Happier”; Shawn Mendes y Camila Cabello, “Señorita”; Post Malone y Swae Lee, “Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)”.

_Gira del año: BTS, Ariana Grande, Elton John, P!nk, Ed Sheeran.

_Video musical favorito: Billie Eilish, “Bad Guy”; Ariana Grande, “7 Rings”; Halsey, “Without Me”; Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”; Taylor Swift, “You Need to Calm Down”.

_Artista social favorito: BTS, Billie Eilish, EXO, Ariana Grande, Shawn Mendes.

_Artista masculino favorito de pop/rock: Drake, Khalid, Post Malone.

_Artista femenina favorita de pop/rock: Billie Eilish, Ariana Grande, Taylor Swift.

_Dúo o grupo favorito de pop/rock: BTS, Jonas Brothers, Panic! At The Disco.

_Álbum favorito de pop/rock: Billie Eilish, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”; Ariana Grande, “Thank U, Next”; Taylor Swift, “Lover”.

_Canción favorita de pop/rock: Halsey, “Without Me”; Jonas Brothers, “Sucker”; Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”; Panic! At The Disco, “High Hopes”; Post Malone y Swae Lee, “Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)”.

_Artista masculino favorito country: Kane Brown, Luke Combs, Thomas Rhett.

_Artista femenina favorita country: Kelsea Ballerini, Maren Morris, Carrie Underwood.

_Dúo o grupo country favorito: Dan + Shay, Florida Georgia Line, Old Dominion.

_Álbum favorito de country: Kane Brown, “Experiment”; Dan + Shay, “Dan + Shay”; Carrie Underwood, “Cry Pretty”.

_Canción favorita de country: Luke Combs, “Beautiful Crazy”; Dan + Shay, “Speechless”; Blake Shelton, “God’s Country”.

_Artista favorito de rap/hip hop: Cardi B, Drake, Post Malone.

_Álbum favorito de rap/hip hop: Meek Mill, “Championships”; Post Malone, “Hollywood’s Bleeding”; Travis Scott, “Astroworld”.

_Canción favorita de rap/hip hop: Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”; Post Malone, “Wow”; Travis Scott, “Sicko Mode”.

_Artista masculino favorito de soul/R&B: Chris Brown, Khalid, Bruno Mars.

_Artista femenina favorita de soul/R&B: Beyoncé, Lizzo, Ella Mai.

_Álbum favorito de soul/R&B: Chris Brown, “Indigo”; Khalid, “Free Spirit”; Ella Mai, “Ella Mai”.

_Canción favorita de soul/R&B: Khalid, “Talk”; Lizzo, “Juice”; Ella Mai, “Trip”.

_Artista favorito de rock alternativo: Billie Eilish, Imagine Dragons, Panic! At The Disco.

_Artista favorito adulto contemporáneo: Maroon 5, P!nk, Taylor Swift.

_Artista favorito latino: Bad Bunny, J Balvin, Ozuna.

_Artista favorito de música dance electrónica: Avicii, Marshmello, The Chainsmokers

_Banda sonora favorita: “A Star Is Born”, Lady Gaga y Bradley Cooper; “Bohemian Rhapsody”, Queen; “Spider-Man: Into the Spider-Verse”.