Los 10 libros más vendidos

Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:

ARGENTINA

1.- “Una familia anormal. El misterio de la hechicera” - Lyna Vallejos

2.- “Una familia anormal. En busca del tesoro de Minuca” - Lyna Vallejos

3.- “A dos metros de ti” - Rachael Lippincott

4.- “Dime, ¿quién es como Dios?” - Florencia Bonelli

5.- “Sí, si es contigo” - Calle y Poché

6.- “Luciérnagas en frascos” - Mercedes Romero

7.- “Jaque al psicoanalista” - John Katzenbach

8.- “Arde la vida” - Magalí Tajes

9.- “La voz ausente” - Gabriel Rolón

10.- “Caos” - Magalí Tajes

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “Juego de tronos” - George R.R. Martin

2.- “Martina chupa por Chile” - Martina Cañas

3.- “La catadora de Hitler” - V.S. Alexander

4.- “Choque de reyes”- George R.R. Martin

5.- “A dos metros de ti” - Rachael Lippincott

6.- “La estación de las mujeres” - Carla Guelfenbein

7.- “A la sombra de Einstein” - Marie Benedict

8.- “El tatuador de Auschwitz” - Heather Morris

9.- “La hija del relojero” - Kate Morton

10.- “El cáliz secreto” - Francisco Ortega

(Fuente: periódico El Mercurio)

COLOMBIA

1.- “Akelarre” - Mario Mendoza

2.- “A dos metros de ti” - Rachael Lippincott

3.- “El psicoanalista” - John Katzenbach

4.- “La villa de las telas” - Anne Jacobs

5.- “El chico que siguió a su padre hasta Auschwitz” - Jeremy Dronfield

6.- “Yo, Julia” - Santiago Posteguillo

7.- “Cómo perderlo todo” - Ricardo Silva

8.- “Satanás” - Mario Mendoza

9.- “Juego de tronos. Canción de hielo y fuego” - George R.R. Martin

10.- “Jaque al psicoanalista” - John Katzenbach

(Fuente: Librería Nacional)

ESPAÑA

1.- “Trilogía de La ciudad blanca” - Eva García Sáenz de Urturi

2.- “El legado de la villa de las telas” - Anne Jacobs

3.- “La sospecha de Sofía” - Paloma Sánchez Garnica

4.- “Los lobos no piden perdón” - Miguel Conde-Lobato

5.- “Sakura” - Matilde Asensi

6.- “Todo lo que sucedió con Miranda Huff” - Javier Castillo

7.- “El diamante de Moonfleet” - John Meade Falkner

8.- “Harry Potter y el misterio del príncipe” - J.K. Rowling

9.- “After. En mil pedazos” - Ann Todd

10.- “Las hijas de la villa de las telas” - Anne Jacobs

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "The 18th Abduction" - James Patterson y Maxine Paetro

2.- "Where the Crawdads Sing" - Della Owens

3.- "Redemption" - David Baldacci

4.- "Neon Prey" - John Sandford

5.- "Collusion" - Gingrich/Earley

6.- "Lost Roses" - Martha Hall Kelly

7.- "Someone Knows" - Lisa Scottoline

8.- “Fire & Blood” - George R.R. Martin

9.- “The Silent Patient” - Alex Michaelides

10.- "A Woman Is No Man" by Etaf Rum

(Fuente: Publishers Weekly)

MÉXICO

1.- “After” - Anna Todd

2.- “Jaque al psicoanalista” - John Katzenbach

3.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

4.- “Días sin ti” - Elvira Sastre

5.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” - Elena Favilli

6.- “Había una vez mexicanas que hicieron historia” - Pedro J. Fernández

7.- “Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes” - Ben Brooks

8.- “La insoportable levedad del ser” - Milan Kundera

9.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

10.- “Cien años de soledad” - Gabriel García Márquez

(Fuente: Gandhi)

URUGUAY

1.- “Las fiebres de la memoria” - Gioconda Belli

2.- “Gravity Falls 3” - Disney

3.- “La amante” - Danielle Steel

4.- “Doña Cándida Saravia” - Diego Fischer

5.- “Arde la vida” - Magalí Tajes

6.- “Un lugar donde esconderse” - Nora Roberts

7.- “Shakespeare Palace” - Ida Vitale

8.- “El chico que siguió a su padre hasta Auschwitz” - Jeremy Dronfield

9.- “Mentiras consentidas” - Michael Hjorth

10.- “El visitante” - Stephen King

(Fuente: Librerías Bookshop)