Lucero disfruta momento entre Brasil y la banda sinaloense

La cantante y actriz mexicana Lucero habla durante una conferencia de prensa para promover su álbum "Brasileira (En Vivo)" y su próximo concierto en el Auditorio Nacional el miércoles 30 de abril de 2019 en la Ciudad de México. (Foto AP/Berenice Bautista)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Lucero ha cocinado a fuego lento su amor por Brasil pero ahora lo quiere presumir al resto del mundo.

Desde la telenovela “Chispita”, lanzada hace 37 años, esta mexicana comenzó a ser popular como actriz infantil en el país sudamericano. Después la telenovela “Soy tu dueña” de 2015 renovó su imagen y la llevó a un papel protagónico en el melodrama brasileño “Carinho de Anjo”, en el que interpretó el tema principal y ocho canciones más. Tras esta experiencia, Lucero grabó un concierto en septiembre de 2017 con un repertorio clásico brasileño, el cual quedó plasmado en el álbum “Brasileira (En vivo)”.

“Siempre me ha gustado mucho la música popular brasileña y la música sertaneja la empecé a conocer recientemente”, dijo el martes en conferencia de prensa desde la capital de México.

La música sertaneja es un género popular brasileño surgido en a comienzos del siglo XX en zonas rurales que incluye exponentes como Michel Teló y Paula Fernandes.

Lucero reconoció que para un artista hispanoparlante puede ser difícil entrar al mercado brasileño por la diferencia de idiomas y por la cantidad de talento local que hay en ese país.

“Este (el álbum en vivo) es un sueño hecho realidad, y siempre lo digo, para mí ha sido un deseo que se me cumplió y con una aceptación maravillosa”, apuntó.

El álbum, ya disponible en plataformas digitales, será lanzado en formato físico como CD más DVD el 24 de mayo, el mismo día que Lucero se presentará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

A los fans que la vayan a ver a ese recinto les pidió que practiquen la canción “Eu To De Olho” de “Brasileira”, pues la incluirá en el repertorio. También tiene planeado invitar al argentino Luciano Pereyra y a la sinaloense Banda los Sebastianes, además de que tendrá su ya tradicional sección de mariachi con Gama Mil.

Lucero estará lanzando próximamente un álbum de piezas inéditas con banda sinaloense producido por Luciano Luna del cual se desprende el sencillo “Me deshice de tu amor”, en cuya letra dice alegarse de haber descubierto las infidelidades de su amor para poder librarse de él.

Durante la conferencia Lucero también presentó zapatos de su marca, que incluye tenis y tacones, así como bolsos. En un futuro le gustaría ampliarla también a ropa para dama y maquillaje.

“Agradezco mucho poder ser una imagen a seguir o un ejemplo para muchas jóvenes que les gusta tal vez mi look, mi estilo de ser día a día”, dijo la artista, quien compartió que le gusta usar los zapatos de su marca para sus conciertos y otros para el día a día.

Lucero también habló de manera abierta sobre las cirugías y la edad.

“Me gusta representar la edad que tengo y me gusta verme de la edad que tengo porque esa es la vida que yo tengo y son todos los años que he vivido haciendo cosas que me han llenado de alegría, de emociones, de satisfacciones, de felicidad”, dijo. “Qué bonito poder mostrar también mi edad y no esconderla detrás de cirugías y cosas que me cambien incluso las facciones”.

Con 39 años de carrera, Lucero recalcó que no quiere dejar de trabajar, aunque como madre una de sus prioridades más grandes en la vida son sus hijos.

“Yo creo que se puede, y hoy en día más que nunca, que las mamás se partan en 10 pedazos para poder trabajar para poder ser madres y para poder llevar a cabo la mayoría de sus sueños y sus ilusiones”, señaló. “Mis hijos son mi prioridad, pero siempre he tenido muchas ganas de seguir trabajando y creando y siendo la artista que soy”.