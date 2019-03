Luciano, de Azulejos, 1er ligamayorista nacido en este siglo

El relevista de los Azulejos de Toronto, el dominicano Elvis Luciano (65), trabaja contra los Tigres de Detroit durante el séptimo inning de un juego de béisbol en Toronto, el domingo 31 de marzo de 2019. (Frank Gunn/The Canadian Press vía AP)

TORONTO (AP) — Si bien las Grandes Ligas ya no tienen un solo jugador que estuviera activo durante el siglo anterior, ahora tienen a su primer pelotero nacido en este siglo.

El dominicano de los Azulejos, Elvis Luciano, se convirtió en el lanzador más joven en la historia de Toronto al debutar el domingo contra los Tigres de Detroit. Luciano, quien cumplió 19 años el 15 de febrero, permitió un hit en una entrada y un tercio en blanco.

“Me sentí muy bien al respecto y muy orgulloso de mí mismo”, dijo Luciano mediante un traductor. “No estaba nervioso en lo absoluto. Estaba ansioso porque realmente quería hacer lo mejor que pudiera para el equipo”.

El manager de los Azulejos, Charlie Montoyo, quedó impresionado con la actuación de Luciano, especialmente con su recta que alcanzó las 96 mph.

“Simplemente lanzar en ese momento, en esa situación, eso te muestra mucho”, consideró Montoyo luego de la derrota de su equipo 4-3 en 11 episodios. “Por supuesto que no estaba nervioso. Tiene el material para competir en las Grandes Ligas”.

Con corredores en las esquinas y dos outs en la séptima entrada, Luciano retiró al primer bateador que enfrentó, Nicholas Castellanos, con un elevado al central.

“Buena bola rápida”, opinó Castellanos. “Fue directo a mí, no fue tímido. Hizo su trabajo y me puso out. Con suerte, si tiene un carrera de 20 años en las mayores, puedo decir que fui el primer tipo al que puso out”.

Luciano también dominó al peligroso venezolano Miguel Cabrera con un elevado a la barda del jardín izquierdo para su primer out de la octava.

“Eso fue un ‘Wow’ justo allí”, comentó Luciano. “Cuando tenía 12 años, Cabrera era mi jugador favorito. Solía ser un jugador de cuadro y cuando lo vi, cuando supe que iba a enfrentarlo, eso fue el momento de más orgullo en todo el día para mí”.